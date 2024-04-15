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Минобороны показало применение «Изделия-51»

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Минобороны показало уничтожение танка ВСУ «Изделием-51» на видео

Российские военные применили дрон-камикадзе «Изделие-51» для уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео показало Минобороны России в Telegram.



На записи виден танк ВСУ в лесополосе, который поражают дроном-камикадзе. Полет к цели демонстрируют с камеры барражирующего боеприпаса и разведывательного дрона, который фиксирует поражение.

«Операторы ударного БПЛА уничтожили танк ВСУ на Авдеевском направлении. Боевая машина противника вела огонь по российским позициям из лесополосы. Военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск "Центр" определили расположение вражеского танка, после чего он был уничтожен ударным БПЛА», — говорится в сообщении.

Дрон «Изделие-51», который развивает скорость более 80 километров в час, несет боевую часть весом 5 килограммов. Дальность связи с оператором составляет 50 километров. Аппарат может провести в воздухе до 40 минут перед поражением цели.

Ранее в апреле оператор российского дрона рассказал, что разведывательный беспилотник Zala, который находит цели для барражирующего боеприпаса «Ланцет», практически неуязвим для средств радиоэлектронной борьбы противника.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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