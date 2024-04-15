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Военное обозрение

В Британии заявили о возможности отправки на Украину лазерного оружия для уничтожения дронов

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Источник изображения: topwar.ru

На фоне острой нехватки у ВСУ комплексов ПВО и боеприпасов к ним на Украину могут отправиться прототипы британского лазера для уничтожения дронов. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на недавнее заявление главы военного ведомства Великобритании Гранта Шэппса.

В материале говорится, что речь идет о новейшей разработке под названием DragonFire. Что характерно, начало поставок данного вооружения в британскую армию запланировано на 2027 год. На данный момент лазер еще проходит испытания.

Напомним, что в январе текущего года Минобороны Великобритании заявляло о первом успешном боевом применении перспективного вооружения. Сообщалось, что в ходе испытаний лазер успешно поразил несколько воздушных целей. Характеристики DragonFire не разглашаются, но разработчик заявляет, что один выстрел из нового лазера будет обходиться всего в 10 фунтов стерлингов.

Согласно заявлению Шэппса, слова которого приводит издание, у Британии имеется уникальное оружие, которое могло бы поспособствовать разрешению текущего конфликта. Несмотря на то, что его поставки в британскую армию начнутся лишь в 2027 году, оно уже могло бы оказаться полезным для Украины.

Скажем так, оно не обязательно должно быть на 100 процентов идеальным, чтобы украинцы, возможно, заполучили его

- отметил глава Минобороны Великобритании.

Стоит отметить, что вовлеченность Лондона в украинский конфликт на стороне Киева уже доказана и не подлежит сомнению. Однако в случае с лазером, скорее всего, британские партнеры киевских властей не столько хотят помочь ВСУ, сколько испытать свое новейшее вооружение в реальных боевых условиях до того, как будет принято окончательное решение о его массовых поставках в войска.

Кроме того, если DragonFire попадет на Украину, то с большой вероятностью вместе с британскими военными, которые и будут непосредственными операторами данного вооружения.

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Страны
Великобритания
Украина
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