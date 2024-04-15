«Это беспроигрышное решение»: польская пресса пишет о создании в Быдгоще учебного центра НАТО и Украины

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Североатлантический альянс создает в польском городе Быдгощ новый учебный центр НАТО и Украины. О перспективах и пользе для Варшавы такого центра пишет польская пресса.

Решение создать в Быдгоще учебный центр было озвучено руководством НАТО в феврале 2024 года. Затем его подтвердил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Как известно, Быдгощ представляет собой практически полностью военный город, в котором сосредоточены воинские части и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Теперь к ним добавится и учебный центр НАТО.

Это беспроигрышное решение

- утверждает польское СМИ О2.

Польская пресса приводит перечень военных объектов в городе. Это инспекция обеспечения вооруженных сил, 1-я Поморская логистическая бригада, Учебный центр объединенных сил НАТО (JFTC), Группа интеграции сил НАТО, 3-й батальон связи НАТО, Центр экспертизы военной полиции НАТО и так далее. Кроме того, Быдгощ является важным коммуникационным узлом, который удобно использовать в военных целях.

Появление в городе нового учебного центра НАТО, считают польские чиновники, окажет продуктивное воздействие и на общее состояние городской инфраструктуры. В частности, появятся дополнительные рабочие места, будет дан толчок для более интенсивного развития сферы обслуживания. Мэр города Рафал Бруски заявил, что испытывает чувство гордости за сотрудничество муниципалитета с военными.

Однако польская пресса не учитывает многочисленные риски, которые являются следствием чрезмерной милитаризации Быдгоща. В случае начала крупномасштабного конфликта с Россией город станет одной из первоочередных целей ударов российской армии, и вряд ли местному населению это придется по душе.