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Microsoft предложила армии США свою нейросеть

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Фото: Michael McCoy / Reuters
Фото: Michael McCoy / Reuters.

The Intercept: Microsoft предложила американским военным нейросеть DALL-E

Корпорация Microsoft предлагала американским военным использовать нейросеть DALL-E в качестве боевого инструмента. Об этом сообщает издание The Intercept.

Из оказавшейся в сети презентации для Министерства обороны США следует, что Microsoft предложила военным нейросеть DALL-E от компании OpenAI, созданную при ее финансовой поддержке. По словам журналистов, таким образом компания хотела извлечь выгоду из растущего интереса Вооруженных сил США к новым технологиям.

В документе говорится, что нейросеть можно применять при создании изображений для обучения систем управления боем. Презентация была представлена Минобороны США в октябре.

В материале отмечается, что создатель DALL-E OpenAI выступает категорически против использования разработок искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях. Однако Microsoft предложила военным США, с которым сотрудничает десятилетиями, модернизированную версию нейросети. Неизвестно, каким образом отреагировали на предложение Microsoft в Минобороны.

В сентябре армия США получила партию умных очков Integrated Visual Augmentation System (IVAS). Параллельно Microsoft начала работать над усовершенствованной версией IVAS 1.2.

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США
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