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Армия США получила партию умных очков IVAS

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Изображение серийного образца IVAS
Изображение серийного образца IVAS.
Источник изображения: microsoft.com

Армия США получила партию умных очков Integrated Visual Augmentation System (IVAS). До 50 изделий версии 1.0 передут военным на базе Форт-Мур. Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на представителей программы.

Отмечается, что выделенное финансирование позволяет приобрести до 50 из 5000 выпущенных очков смешанной реальности. Развертывание устройств планируют завершить до конца сентября. После этого начнутся тренировки с применением очков.

Первые IVAS 1.0 находились на хранении из-за нехватки финансирования. Параллельно армия США и компания Microsoft работают над усовершенствованной версией IVAS 1.2. Также производители хотят выпустить 5000 очков версии 1.1, которые получат дополнительную камеру и новое программное обеспечение.

В конце июля армия США начала тестирование 20 прототипов IVAS 1.2. Как пишет издание, усовершенствованное изделие позволяет солдатам «при определенных условиях» распознавать цели на различных дистанциях. После испытаний военным выделили 95 миллионов долларов на выпуск 280 комплектов IVAS 1.2. Устройства IVAS объединяют приборы ночного видения, связь с системами вооружения и инструменты для обнаружения целей.

В октябре 2022 года инсайдеры Bloomberg рассказали, что американские военные, принимавшие участие в тестировании умных очков от Microsoft, раскритиковали устройство. Более 80 процентов военнослужащих испытывали дискомфорт, головную боль или тошноту менее чем через три часа после начала использования устройства.

Оружие России: на страже Родины

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