Военные США раскритиковали умные очки Microsoft

Американские военные, принимавшие участие в тестировании гарнитуры дополненной реальности от Microsoft, раскритиковали устройство. Об этом сообщает Bloomberg.

В распоряжении агентства оказался 79-страничный отчет об испытаниях AR-гарнитуры Microsoft, которую тестирует американская армия. В документе говорится, что IT-гигант должен модернизировать устройство в соответствии с пожеланиями и устранить недостатки. Испытания гаджета проходили в мае-июне.

Так, более чем 80 процентов военнослужащих начали испытывать дискомфорт, головную боль или тошноту менее чем через три часа после начала использования Microsoft HoloLens. Специалисты рассказали, что разработчики обязаны уделить приоритетное время доработкам — например, улучшить датчики умных очков в условиях слабого освещения, четкость дисплея и общее качество конструкции.

При этом американские военные не считают гарнитуру от Microsoft безнадежной. Так, среднее время между сбоями в сравнении с ранней версией HoloLens в новом устройстве значительно увеличилось. В ряде случаев гарнитура позволила улучшить навигацию и координацию подразделений.

Очки дополненной реальности внедряются в американскую армию в рамках программы Integrated Visual Augmentation System (IVAS). В течение десяти лет армия США планирует потратить на оснащение носимыми приборами до 21,9 миллиардов долларов.

В середине марта стало известно, что Конгресс США лишил американских военных очков дополненной реальности, разрабатываемых в рамках программы IVAS. Использование средств разрешат после завершения предварительных испытаний.