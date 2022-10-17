Войти
Lenta.ru

Военные США раскритиковали умные очки Microsoft

301
0
0
Изображение серийного образца IVAS
Изображение серийного образца IVAS.
Источник изображения: microsoft.com

Американские военные, принимавшие участие в тестировании гарнитуры дополненной реальности от Microsoft, раскритиковали устройство. Об этом сообщает Bloomberg.

В распоряжении агентства оказался 79-страничный отчет об испытаниях AR-гарнитуры Microsoft, которую тестирует американская армия. В документе говорится, что IT-гигант должен модернизировать устройство в соответствии с пожеланиями и устранить недостатки. Испытания гаджета проходили в мае-июне.

Так, более чем 80 процентов военнослужащих начали испытывать дискомфорт, головную боль или тошноту менее чем через три часа после начала использования Microsoft HoloLens. Специалисты рассказали, что разработчики обязаны уделить приоритетное время доработкам — например, улучшить датчики умных очков в условиях слабого освещения, четкость дисплея и общее качество конструкции.

При этом американские военные не считают гарнитуру от Microsoft безнадежной. Так, среднее время между сбоями в сравнении с ранней версией HoloLens в новом устройстве значительно увеличилось. В ряде случаев гарнитура позволила улучшить навигацию и координацию подразделений.

Очки дополненной реальности внедряются в американскую армию в рамках программы Integrated Visual Augmentation System (IVAS). В течение десяти лет армия США планирует потратить на оснащение носимыми приборами до 21,9 миллиардов долларов.

В середине марта стало известно, что Конгресс США лишил американских военных очков дополненной реальности, разрабатываемых в рамках программы IVAS. Использование средств разрешат после завершения предварительных испытаний.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
ИТ
Похожие новости
28.06.2021
Битва умов и битва за умы
25.02.2020
Владимир Путин: Мощность информационного оружия будет только возрастать
08.11.2019
Американцы попросили российских ученых о еще нескольких годовых изоляционных экспериментах
24.10.2017
Новая Великая китайская стена
13.10.2015
Пентагон создаст исчезающие беспилотники
11.01.2008
Основные результаты деятельности МО Индии в военно-технической сфере в 2007 году
29.12.2007
МО Канады возобновляет программу модернизации самолетов БПА CP- 140 "Аврора"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.10 00:11
  • 35498
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.10 21:17
  • 14
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 17.10 19:19
  • 1
В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие
  • 17.10 18:57
  • 2
Тактическая связь низового звена (солдат-отделение-взвод) основа СУВ и залог успеха
  • 17.10 16:09
  • 3
В состав региональной группировки войск в Белоруссии войдет менее 9 тыс. россиян
  • 17.10 12:17
  • 1
ВВС США планируют искать бреши в ПВО противника посредством тактики «волчьей стаи»
  • 17.10 11:26
  • 2
Источник сообщил о возможности прикрепления к самолету Ил-76МД-90 до восьми БЛА "Молния"
  • 17.10 11:26
  • 0
Укрепление безопасности по НАТОвски — рост военных расходов и милитаризация региона
  • 17.10 10:58
  • 2
У производителя ЗРК "Бук" сменился директор
  • 17.10 09:47
  • 1
США боятся российских систем ПВО. И вот почему
  • 17.10 08:10
  • 1
Пентагон заявил, что НАТО не будет вовлечена в боевые действия на Украине
  • 17.10 02:10
  • 1
До восьми беспилотников «Молния» смогут прикрепляться к Ил-76МД-90
  • 16.10 20:23
  • 4
Песков заявил, что целей СВО можно достичь и на переговорах
  • 16.10 13:58
  • 2
Хваленый HIMARS по сравнению с ней - хлопушка: 600-мм РСЗО из КНДР
  • 16.10 11:53
  • 3
Минобороны РФ показало работу ракетных комплексов «Штурм-С»