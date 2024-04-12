Пентагон заявил, что РФ производит в три раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе Кристофер Каволи считает, что Вашингтону следует предоставить Киеву больше вариантов тактических баллистических ракет ATACMS

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем все страны НАТО. С такой оценкой выступил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.

На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США у военачальника спросили, верна ли информация о том, что Россия имеет над Украиной преимущество три к одному в производстве боеприпасов. "Нет, они [Россия] имеют преимущество три к одному над странами Организации Североатлантического договора", - сказал Каволи.

Генерал также отметил, что, по его мнению, Вашингтону следует предоставить Киеву больше вариантов тактических баллистических ракет ATACMS.