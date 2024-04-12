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ТАСС

Венгрия опасается, что НАТО будет участвовать в конфликте с РФ на стороне Украины

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Государственный флаг у здания парламента в Будапеште, Венгрия
Государственный флаг у здания парламента в Будапеште, Венгрия.
Источник изображения: © AP Photo / MTI, Tibor Illyes

Будапешт выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, но тем не менее необходимо "подготовиться к обоим вариантам развития событий", отметил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш

БУДАПЕШТ, 11 апреля. /ТАСС/. Венгерское правительство опасается, что НАТО примет участие в конфликте с Россией на стороне Украины, и готовится к такому развитию событий. Об этом сообщил на встрече с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Он отметил, что ситуация на Украине и позиция Североатлантического альянса на этот счет рассматривались ранее на текущей неделе на заседании венгерского правительства. "Плохих новостей сейчас больше, чем хороших. Ведущие политики Европы говорят о необходимости отправки солдат на Украину, и самое тревожное заключается в том, что НАТО также изменила свой курс", - заявил Гуйяш.

По его словам, альянс "пока не стал активным участником конфликта, но готовится к практическому участию в войне на стороне Украины и хотел бы создать для этого фонд в размере $100 млрд для координации поставок оружия и обучения [украинских] военнослужащих". Венгрия выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, но тем не менее в Будапеште "должны подготовиться к обоим вариантам развития событий", сказал глава канцелярии, брифинг которого транслировал телеканал М1. 

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Страны
Венгрия
Россия
Украина
Проекты
NATO
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