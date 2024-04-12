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ЦАМТО

Борис Писториус предупредил об угрозе приостановки процесса перевооружения ВС Германии

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Министр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

ЦАМТО, 11 апреля. Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что Германии, возможно, придется остановить программу перевооружения, если оборонный бюджет на следующий год не будет увеличен.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Spiegel.

На прошлой неделе Б.Писториус заявил, что бундесверу нужно примерно на 6,5 млрд. евро больше в бюджете на 2025 год. В свою очередь, издание FAZ сообщило, что более 99% средств из специального 100-миллиардного фонда вооруженных сил Германии (бундесвера) уже потрачены или распланированы.

"Министр обороны Б.Писториус (СДПГ) хочет добиться значительного увеличения бюджета на 2025 год в ходе предстоящих переговоров по бюджету с министром финансов Кристианом Линднером (СвДП)", – пишет Spiegel.

По данным издания, 9 апреля Б.Писториус в ходе закрытой встречи с фракцией "Зеленые" снова заявил о том, что запланированных 52 млрд. евро на оборонный бюджет следующего года недостаточно для дальнейшей модернизации бундесвера.

"Без значительного увеличения оборонных расходов в бюджете, как заявил министр за закрытыми дверями, бундесверу будет грозить "остановка процесса перевооружения", – говорится в материале.

Как напоминает "РИА Новости", в конце января Министерство обороны Германии сообщило, что в 2024 году страна впервые с начала 1990-х годов выполнит целевой показатель НАТО по расходам на оборону в 2% ВВП.

Бундестаг и бундесрат в июне 2022 года большинством голосов поддержали инициативу канцлера Олафа Шольца о создании специального фонда для бундесвера на 100 млрд. евро.

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Страны
Германия
Проекты
NATO
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