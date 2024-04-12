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Интерфакс-АВН

Блинкен пообещал Израилю поддержку США в противостоянии любым угрозам со стороны Ирана

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: AP Photo/ Manuel Balce Ceneta

Вашингтон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом заявил о поддержке Вашингтоном в противостоянии любым угрозам со стороны Ирана, сообщает госдеп.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку США безопасности Израиля и ясно дал понять, что США будут поддерживать Израиль в противостоянии любым угрозам со стороны Ирана и его ставленников", - говорится в сообщении, распространенном Госдепартаментом.

Отмечается, что Блинкен и Галлант обсудили "усилия по обеспечению освобождения всех заложников на основе соглашения о немедленном прекращении огня в Газе".

Глава госдепа также приветствовал заявления Израиля о срочных мерах по облегчению доставки гуманитарной помощи в Газу.

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Страны
Израиль
Иран
США
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