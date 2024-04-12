Блинкен пообещал Израилю поддержку США в противостоянии любым угрозам со стороны Ирана

Вашингтон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом заявил о поддержке Вашингтоном в противостоянии любым угрозам со стороны Ирана, сообщает госдеп.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку США безопасности Израиля и ясно дал понять, что США будут поддерживать Израиль в противостоянии любым угрозам со стороны Ирана и его ставленников", - говорится в сообщении, распространенном Госдепартаментом.

Отмечается, что Блинкен и Галлант обсудили "усилия по обеспечению освобождения всех заложников на основе соглашения о немедленном прекращении огня в Газе".

Глава госдепа также приветствовал заявления Израиля о срочных мерах по облегчению доставки гуманитарной помощи в Газу.