ArsTechnica: США последний раз запустили ракету Delta IV Heavy

Соединенные Штаты последний раз запустили тяжелую ракету Delta IV Heavy. Об этом пишет издание ArsTechnica.

Носитель стартовал с площадки в американском штате Флорида в интересах Национального управления военно-космической разведки США. Старт стал 16-м и последним для ракеты Delta IV Heavy, являющейся одной из самых грузоподъемных из эксплуатируемых в мире. Также пуск стал 45-м и последним для носителей семейства Delta IV.

В феврале издание сообщило, что компания SpaceX захотела отобрать пусковую площадку у своего основного американского конкурента — United Launch Alliance (ULA). Речь идет о стартовом комплексе 37 на мысе Канаверал во Флориде, с которого запускают ракеты Delta IV Heavy.