Войти
Lenta.ru

США последний раз запустили ракету Delta IV Heavy

130
0
0
Фото: U.S. Air Force / Carleton Bailie / Wikipedia
Фото: U.S. Air Force / Carleton Bailie / Wikipedia.

ArsTechnica: США последний раз запустили ракету Delta IV Heavy

Соединенные Штаты последний раз запустили тяжелую ракету Delta IV Heavy. Об этом пишет издание ArsTechnica.

Носитель стартовал с площадки в американском штате Флорида в интересах Национального управления военно-космической разведки США. Старт стал 16-м и последним для ракеты Delta IV Heavy, являющейся одной из самых грузоподъемных из эксплуатируемых в мире. Также пуск стал 45-м и последним для носителей семейства Delta IV.

В феврале издание сообщило, что компания SpaceX захотела отобрать пусковую площадку у своего основного американского конкурента — United Launch Alliance (ULA). Речь идет о стартовом комплексе 37 на мысе Канаверал во Флориде, с которого запускают ракеты Delta IV Heavy.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Delta IV
Компании
SpaceX
ULA
Похожие новости
02.11.2020
США в ноябре запустят на орбиту три разведывательных спутника
16.08.2019
Sierra Nevada отказалась от Atlas 5 с РД-180
15.01.2018
Fox: NASA отложило пилотируемые полеты кораблей SpaceX и Boeing до весны 2019 года
18.05.2016
Схватка американских лоббистов вокруг ракетных двигателей из России
28.07.2015
Из России с давлением ("Politico", США)
02.02.2015
SpaceX представила анимацию полета тяжелой ракеты Falcon Heavy
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 02:42
  • 2697
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.04 02:40
  • 712
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 21:54
  • 2
Показаны кадры с российским танком Т-72 с новой антидроновой защитой из зоны спецоперации
  • 10.04 18:56
  • 3
В США рассказали о самых опасных российских ракетах в зоне СВО
  • 10.04 18:35
  • 109
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.04 18:12
  • 94
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 10.04 16:39
  • 20
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 10.04 16:38
  • 86
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 10.04 16:34
  • 5
Дальний беспилотник и противолодочный самолет США провели многочасовую разведку у Черноморского побережья России
  • 10.04 16:15
  • 17
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 10.04 16:06
  • 12
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 10.04 15:57
  • 0
Эволюция снабжения войск: современные подходы и технологии
  • 10.04 15:53
  • 0
УДО на Украине: Демонстрация Западу наличия сил противостоять России
  • 10.04 15:52
  • 0
В погоне за оружием Польша и Прибалтика забыли про людей
  • 10.04 15:45
  • 6
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35