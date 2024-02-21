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SpaceX захотела отобрать пусковую площадку у ULA

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Ракета United Launch Alliance Delta IV запускает солнечный зонд NASA Parker Solar Probe, Флорида, США
Ракета United Launch Alliance Delta IV запускает солнечный зонд NASA Parker Solar Probe, Флорида, США.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Bill Ingalls

Компания SpaceX захотела отобрать пусковую площадку у своего основного американского конкурента — United Launch Alliance (ULA). Об этом сообщает ArsTechnica.

Речь идет о стартовом комплексе 37 на мысе Канаверал во Флориде, в настоящее время используемом для запуска тяжелых ракет Delta IV Heavy компании ULA, последний старт которой должен состояться в марте.

В SpaceX планируют переоборудовать комплекс 37 под запуски перспективной системы Starship. За собой сохранить комплекс ожидает ULA, которая надеется использовать его инфраструктуру для обслуживания ракет Vulcan Centaur.

В случае отказа Космических сил США предоставить SpaceX площадку 37 последняя планирует построить совершенного новый стартовый комплекс для Starship севернее. Новый комплекс получит номер 50. В этом случае компания Илона Маска будет располагать четырьмя площадками для запуска Starship — двумя во Флориде и еще парой — в Техасе.

15 февраля ракета семейства Falcon 9 компании SpaceX стартовала 300-й раз. В ходе пуска Falcon 9, состоявшегося в Калифорнии, в интересах Пентагона были запущены спутники слежения за гиперзвуковым оружием.

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Страны
США
Компании
SpaceX
ULA
Персоны
Илон Маск
Проекты
ГЗЛА
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