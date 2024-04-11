МИД РФ: Micro Focus помогает Украине в сборе данных для ударов по России

Как отметили в ведомстве, в российский стоп-лист "включены сотрудники британских компаний, в частности Micro Focus, "предоставляющих украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты"

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Британская IT-компания Micro Focus предоставляет Киеву услуги, необходимые для сбора данных с целью нанесения ударов по войскам и инфраструктуре РФ. Об этом говорится в заявлении МИД России об ответных санкциях против Британии.

В российский стоп-лист, как указали в дипведомстве, "включены сотрудники британских компаний, в частности Micro Focus, "предоставляющих украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных в целях нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре". "Деятельность таких IT-компаний, являющихся пособниками неонацистов, приводит к гибели людей и может быть направлена против любой страны, власти которой не будут устраивать англосаксов", - подчеркнули в министерстве.