Войти
Военное обозрение

«Идти до конца»: президент Республики Сербской призвал Россию не останавливаться в украинском конфликте

268
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российской Федерации не стоит доверять Западу и прекращать боевые действия на Украине. С таким заявлением выступил президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью телеканалу «Россия 24».

Сербский политик считает, что нашей стране надо идти до конца в украинском конфликте. Только таким способом мы можем защитить свой суверенитет, свободу и народ, считает Додик.

Россия имеет право защищать свою свободу и свой народ Президент России Владимир Путин совершит грубейшую ошибку, если согласится на компромисс с Западом. Он должен идти до конца

- подчеркнул глава Республики Сербской.

Кроме того, Додик провел определенные параллели между Россией и Сербией в вопросах доверия Западу. Обоим государствам, по его мнению, не стоит верить западным странам в любых вопросах. Обещания Запада не направлены на реальное урегулирование конфликта, а ставят своей целью лишь ослабить те страны, которые представляют для западного мира определенную опасность.

Милорад Додик известен своими критическими высказываниями в отношении Запада. В свое время сербское население Боснии и Герцеговины испытало немало горя, столкнувшись с проявлениями геноцида со стороны хорватов и боснийских мусульман. При этом западные государства факты геноцида старались замалчивать, поскольку в конфликте на территории бывшей Югославии они рассматривали сербов как врагов и делали ставку на хорватов и отчасти боснийских мусульман.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
БиГ
Россия
Сербия
Украина
Югославия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
21.02.2023
Стали известны подробности американской кампании по расчленению России
08.07.2022
Сербия в огне гибридной войны Запада
30.05.2022
Россия и Беларусь: в единстве наша сила!
15.03.2022
ЦГС: Запад не знает замыслов России и боится
20.10.2020
Jutarnji list (Хорватия): история российской политики на Балканах, и почему московские СМИ все чаще вспоминают маленький городок на Адриатике
07.03.2019
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
07.04.2017
Черногорская шахматная партия НАТО — Россия (Видовдан, Сербия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.04 10:23
  • 663
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.04 10:01
  • 2
Т-14 vs Т-90М и пр.
  • 09.04 08:56
  • 19
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 09.04 03:22
  • 1
Фрегат "Маршал Шапошников" завершил деловой заход в порт государства Эритрея
  • 09.04 01:46
  • 1
KMZ построит в этом году более 150 катеров для силовых структур
  • 09.04 01:20
  • 1
Военкоматы оснастят цифровым оборудованием к 2026 году
  • 08.04 13:43
  • 2
Боевые корабли Черноморского флота оснастят FPV-дронами, предназначенными для борьбы с безэкипажными катерами противника
  • 08.04 03:10
  • 1
В МИД РФ оценили встречу высокого уровня в формате Армения – США – ЕС
  • 08.04 00:30
  • 9
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 07.04 23:37
  • 465
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 07.04 19:50
  • 0
О стратегии Путина-Шойгу в смысле подготовки к войне
  • 07.04 15:01
  • 10
Раскрыты особенности атаковавших Татарстан беспилотников
  • 07.04 14:49
  • 4
О возможных путях разгрома ВСУ (и НАТО) на левобережье. Техническая сторона вопроса.
  • 07.04 14:44
  • 2
КНДР обвиняет США в доведении ситуации на Корейском полуострове до возможности начала ядерной войны
  • 07.04 14:42
  • 1
В Киеве заявили о серийном выпуске 155-мм колёсной САУ «Богдана» сразу в двух вариантах