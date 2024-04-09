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Российской Федерации не стоит доверять Западу и прекращать боевые действия на Украине. С таким заявлением выступил президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью телеканалу «Россия 24».

Сербский политик считает, что нашей стране надо идти до конца в украинском конфликте. Только таким способом мы можем защитить свой суверенитет, свободу и народ, считает Додик.

Россия имеет право защищать свою свободу и свой народ Президент России Владимир Путин совершит грубейшую ошибку, если согласится на компромисс с Западом. Он должен идти до конца

- подчеркнул глава Республики Сербской.

Кроме того, Додик провел определенные параллели между Россией и Сербией в вопросах доверия Западу. Обоим государствам, по его мнению, не стоит верить западным странам в любых вопросах. Обещания Запада не направлены на реальное урегулирование конфликта, а ставят своей целью лишь ослабить те страны, которые представляют для западного мира определенную опасность.

Милорад Додик известен своими критическими высказываниями в отношении Запада. В свое время сербское население Боснии и Герцеговины испытало немало горя, столкнувшись с проявлениями геноцида со стороны хорватов и боснийских мусульман. При этом западные государства факты геноцида старались замалчивать, поскольку в конфликте на территории бывшей Югославии они рассматривали сербов как врагов и делали ставку на хорватов и отчасти боснийских мусульман.