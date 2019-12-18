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Военно-промышленный курьер

Брюссельские в шестерках у вашингтонских

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Источник изображения: vpk-news.ru

У США плохо получается изображать из себя мать Терезу

Передо мной довольно объемный обзор книги "НАТО в современной мировой политике" постоянного автора "ВПК" Александра Бартоша, написанный для Управления иностранных военных исследований (FMSO) в Форт Ливенуорт (и напечатанный в "Русских исследованиях, Серия 6/19" Оборонного колледжа НАТО в Риме) военным аналитиком Реем Финчем.

Книга с дарственной надписью автора – члена-корреспондента АВН, эксперта Центра военно-дипломатического анализа есть и у меня. Чтение этого труда невольно возвратило в лихие 90-е. Тогда мне, заместителю Верховного главкома Сил по выполнению Соглашения (ИФОР) в Боснии и Герцеговине, вместе с полковником Александром Бартошем, в 1995–2001 годах он был замом Главного военного представителя России при НАТО, старшим советником МИДа РФ, пришлось каждому на своем посту, в Монсе и Брюсселе, решать вопросы взаимодействия РФ и НАТО.

Финч начинает обзор с истории вопроса и утверждает, что через 30 лет после окончания холодной войны отношения между Россией и Западом снова посуровели, и Бартош обвиняет в этом США, но не говорит о внутренних источниках распада Советского Союза.

Мандат на беспредел

Исследование факторов геополитической катастрофы – развала СССР – не входило в задачу эксперта, анализирующего трансформацию Североатлантического альянса и его роль в мировой политике. НАТО и США, оказавшись в однополярном мире, остались без сдержек и противовесов, так как Россия временно ослаблена, а Китай тогда еще не был гигантом. И американцев, образно говоря, "понесло". Вашингтон присвоил мандат на обеспечение глобальной безопасности, предполагая, что может действовать независимо от международных организаций, таких как ООН, и без учета мнений других крупных держав.

“ Вашингтон и Брюссель делали вид, что создали партнерство с Москвой, чтобы не выстраивать новую модель европейской безопасности ”

Одновременно бывшим странам Варшавского договора давались гарантии со стороны США и НАТО при условии их вступления в коалицию. Альянс переключился на проведение операций вне зоны ответственности и мало заботился о создании системы европейской безопасности, куда входила бы и Россия. Кремль, никогда не признававший поражения в холодной войне, был полон решимости восстановить статус великой державы, особенно в сфере вооруженной борьбы.

Однако Москва длительное время фактически проводила политику проигравшей стороны и лишь после выступления Владимира Путина на конференции в Мюнхене в 2007 году этот постыдный период в нашей истории, к глубокому сожалению тогдашних "друзей и партнеров", завершился.

Рей Финч утверждает, что российские лидеры продолжают использовать чувство обиды и ощущение исторической незащищенности страны в политических целях, даже если это влечет аннексию территорий ближайших соседей. Чувствуется – он дотошно читал книгу Бартоша и даже нашел в ней географическую неточность: встреча глав членов НАТО в 2014 году ошибочно названа "саммитом в Шотландии". А дело было в Кардиффе, то есть в Уэльсе. От имени автора приношу извинения шотландцам, но принятые тогда решения от этого не меняются.

Американский исследователь включает Бартоша "как одного из самых выдающихся и плодовитых российских военных комментаторов" в число авторов, которые "за последние десять или более лет работали сверхурочно, чтобы усугубить то, что они воспринимают как обиды своей страны после окончания холодной войны. Многие из этих писателей и комментаторов разделяют советскую военную родословную, где они сформировали мрачный взгляд на США и западные институты, такие как НАТО". Обращу внимание на завуалированную надежду американского аналитика на то, что поколение специалистов, которые "разделяют советскую военную родословную", сходит со сцены и на смену приходят другие, возможно, более восприимчивые к западным аргументам. Такие типы, нанесшие неисчислимый вред нашей стране, были и активно действовали в окружении Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, появляются они и сегодня, но, к счастью, уже не определяют внешнюю и оборонную политику государства.

Некоторые современные российские эксперты, по мнению Финча, поддерживают такую точку зрения на действия НАТО, твердо настаивая, что США и альянс воспользовались слабостью Москвы после распада СССР и по-прежнему полны решимости помешать ей стать конкурентом. Они отрицают претензии Вашингтона на мировое первенство в области безопасности, выступая за многополярную модель, в которой Москва один из полюсов. Плохо, что американским экспертам не хватает мужества признать, что действуя в духе традиционной лицемерной англосаксонской политики, Штаты и альянс действительно воспользовались временной слабостью России. Это понятно любому человеку, даже далекому от международных отношений. И тем более должно быть ясно экспертам. Правоту Александра Бартоша подтверждает высказывание на недавней пресс-конференции президента Сербии Александра Вучича о временном ослаблении Москвы и связанной с этим трагедии Югославии: "Белград НАТО бомбило только поэтому. Сейчас они не посмели бы ввиду нынешнего состояния России".

Рей Финч считает, что "российские эксперты отрицают претензии США на мировое первенство в области безопасности, вместо этого выступая за многополярную модель, в которой Россия является одним из полюсов. Эти "эксперты" быстро указывают на ошибки, агрессию и лицемерие своих западных противников, но могут легко оправдывать или игнорировать подобные действия и политику Кремля".

По-моему, речь идет о профессионально подготовленных и знающих российских специалистах, умело вскрывающих "ошибки, агрессию и лицемерие своих западных противников". Им быстрее и проще это сделать, так как "ошибок, агрессии и лицемерия" у американских и западных аналитиков на порядок больше, что и вызывает раздражение Финча.

Рецензент, анализируя структуру и содержание книги, указывает на ее антинатовскую направленность. По его мнению, Бартош полагает, что военная мощь США и альянса сыграла лишь сопутствующую роль в развале советской системы. Однако когда стало ясно, что Кремль серьезно относится к сокращению военного присутствия в Восточной Европе, Вашингтон и Брюссель быстро начали "контролировать процесс безопасности и обороны в этих странах". Лидеры США и НАТО утверждали: СССР отступил, но другие угрозы остались, и Восточная Европа должна сотрудничать с альянсом для укрепления обороны.

Партнерство ради НАТО

По словам Александра Бартоша, которые Рей Финч считает "ревизионистскими", США и НАТО использовали свое доминирующее положение в 90-х, чтобы усилить контроль над политикой, информационным пространством и природными ресурсами, навязывая свои мораль и ценности бывшим странам Варшавского договора. Объявив о победе в холодной войне, США начали превращать НАТО в инструмент защиты и расширения своих интересов в глобальном масштабе. Автор книги настаивает на том, что несмотря на геополитические изменения, вызванные распадом СССР, основная миссия НАТО (как передовой организации американской гегемонии) по-прежнему направлена против России. Кроме того, в начале 90-х Штаты также приложили усилия к тому, чтобы Брюссель не представлял угрозы гегемонистским планам Вашингтона.

“ Руководители НАТО и государств, участвовавших в бомбардировках Югославии, должны предстать перед судом, подобным Нюрнбергскому ”

И оба лишь делали вид, что создали партнерство с ослабленной Москвой, чтобы не выстраивать новую модель европейской безопасности, в то же время стремясь максимально смягчить глубоко укоренившиеся антинатовские настроения в России. Рецензент подчеркивает, что, по мнению Бартоша, "Партнерство ради мира" инициировано не из альтруизма, а является ширмой для усиления влияния США сначала в Европе, а затем и по всему миру. При этом растущая бюрократия НАТО была готова согласиться с расширением миссии, поскольку она предоставила "престижную и хорошо оплачиваемую работу".

Финч задается вопросом: насколько распространены взгляды автора книги в России, особенно среди тех, кто разрабатывает внешнюю и военную политику? И отмечает, что, к сожалению, лет 10–15 назад такие взгляды ограничивались кругом консерваторов, а сегодня транслируются 24 часа семь дней в неделю по каналам, спонсируемым Кремлем.

Возмущение рецензента вызывает отношение к НАТО и США как смертельным угрозам для России и рекомендации ответить на вызов усилением оборонного потенциала страны во всех сферах, убежденность Бартоша в том, что пока не будут восстановлены военные возможности, нет надежды на продуктивные переговоры с Западом. Поэтому важно продолжать противодействовать попыткам трансформировать систему европейской безопасности в сугубо НАТО ориентированную модель, направленную против России и не учитывающую ее интересы. Но разве военно-политическая деятельность США и НАТО в мире и вокруг России развивается по какому-то другому сценарию?

Столь обширное цитирование американским специалистом книги "НАТО в мировой политике" и его пассажи с обвинениями автора в якобы необоснованных нападках на США и альянс вынуждают обратиться к Рею Финчу с вопросом, который выдающийся дипломат, посол России в ООН Виталий Чуркин однажды задал коллеге – представителю США при ООН Саманте Пауэр: "Вы вспомните, какую страну представляете! Вспомните послужной список своей страны! И потом уже начинайте рассуждать с позиций морального превосходства".

Да, изображать из себя мать Терезу у США не получается. Для морального превосходства нет никаких оснований. В послужном списке альянса обман России в вопросе о нерасширении блока, агрессия против Югославии, многолетняя подстрекательская русофобская деятельность на Украине и еще масса деяний, не делающих чести международной организации.

Финч замечает, что автор книги преподавал в нескольких военных академиях, и, возможно, эти учебные заведения являются целевой аудиторией его книги, которая представляет собой учебник по НАТО, причем основное внимание уделяется эпохе после окончания холодной войны. А как же иначе, ведь знания слушатели получают, усваивая материалы лучших отечественных аналитиков, к числу которых рецензент относит и Александра Бартоша.

Геноцид из лучших побуждений

Выскажу свое мнение о книге, в которой изучается комплекс вопросов, охватывающих эволюцию западной коалиции и ее роль в системе международной безопасности. Бартош исследует вопросы трансформации НАТО, эволюцию стратегических концепций альянса, инициативы по его строительству и развитию в постбиполярный период. На основании анализа военно-доктринальных установок США, вызовов и угроз современности, некоторых других стратегических факторов, определивших эволюцию альянса за последние 30 лет, в книге убедительно показано, что главным во внешнеполитических устремлениях консолидированного Запада была и остается ставка на военную силу, обман, неспровоцированную агрессию. Примеры – расширение НАТО и нападение на Югославию. При этом острие военных приготовлений США и альянса совершенно определенно направлено против России. А к чему она должна готовиться после Югославии?

Совершившие агрессию в центре Европы руководители НАТО и государств, участвовавших в бомбардировках, должны предстать перед судом, подобным Нюрнбергскому, по обвинению в геноциде сербов. Иначе это преступление не назвать, ведь против мирных людей использовались боеприпасы с обедненным ураном, что привело к заражению территории, болезням и гибели гражданского населения, детей.

Очевидно, что некоторые руководители стран НАТО, участвовавших в бомбардировке Югославии, даже спустя 20 лет не осознали, во что их втянули американцы и к чему их в будущем обязывает членство в этой по сути организованной преступной группировке. Дело в том, что каждый новый член НАТО должен быть готов пренебречь Уставом ООН, участвовать в агрессии, бомбардировках, убийствах, проводить лживую лицемерную политику против любого государства по команде из Вашингтона. Таковы реалии.

Примером патриотической и высокопрофессиональной оценки происходившего служат действия Евгения Примакова, который получив информацию о готовящемся преступлении США и НАТО, в пять минут оценил ситуацию и распорядился развернуть над Атлантикой самолет, направлявшийся в Вашингтон, в знак протеста своего и России.

Сегодня наряду с военно-силовым давлением США и НАТО активно используют рукотворные гибридные угрозы, современные стратегии информационных войн и "цветных революций". Актуальность работы Александра Бартоша в системном анализе совокупности ключевых факторов, определяющих развитие альянса. В их числе стратегии национальной безопасности и военные доктрины США как драйвер, вызовы, риски, опасности и угрозы, внутренние резоны трансформации блока.

Ценна и новизна работы. Автор определил и ввел в научный оборот категорию "гибридизация НАТО" с последующим анализом влияния этого фактора на важнейшие сферы мировой политики, прежде всего обеспечения международной безопасности и глобальной стабильности.

В первой части работы изучаются общие и особенные характеристики альянса. Далее в логической взаимосвязи анализируются стратегические факторы развития современной организации НАТО, исторически обусловленные периоды эволюции, анализируются доктринальные документы и решения важнейших форумов блока, дается оценка современных взглядов его руководства на ключевые вопросы обеспечения международной безопасности. Рассматривается эволюция отношений РФ и НАТО, дается прогноз их развития.

Важным представляется вывод Александра Бартоша, связанный с неизменностью стратегического курса Вашингтона на превращение альянса в глобальный инструмент политики США, способного влиять не только на Европу, но и на другие регионы. При этом реализация планов дальнейшего расширения альянса, размещения боевых сил, ракет средней и меньшей дальности на границах России, развертывания элементов американской ПРО и перспективы использования возможностей блока в борьбе за энергетические ресурсы и коммуникации в Арктике оказывает существенное влияние на безопасность Российской Федерации.

В завершение соглашусь с выводом Рея Финча о том, что книга представляет интерес для западной аудитории, поскольку дает возможность аналитикам да и руководству стран НАТО ознакомиться с реальными оценками роли и места блока в мире и в отношениях с Россией в частности. Для американского руководства и ВПК альянс – инструмент зарабатывания денег и удержания под контролем ЕС и Европы в целом для глобального доминирования в XXI веке.

НАТО, созданный первоначально для обеспечения безопасности своих наций, сегодня фактор дестабилизации мира и пережиток прошлого. Это убедительно доказано Бартошем. Наряду с некоторыми другими работами автора по гибридным войнам, "цветным революциям" и стратегической культуре крупнейших государств книга представляет интерес для представителей российских федеральных органов, исследовательских и общественных организаций, учебных заведений, специалистов по международной и национальной безопасности, внешней и оборонной политике, военному строительству.


Леонтий Шевцов, генерал-полковник, заместитель Верховного главнокомандующего Сил по выполнению Соглашения в Боснии и Герцеговине (1995–1997)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 49 (812) за 17 декабря 2019 года

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