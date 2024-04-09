Войти
Военное обозрение

При Минобороны Украины создали совещательный орган, в который вошли представители стран НАТО

257
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщается на официальном сайте Минобороны Украины, при ведомстве создан специальный орган – Аудиторский комитет, состоящий из представителей Украины и стран НАТО, имеющих большой опыт в сфере внутреннего аудита.

Комитет будет выполнять функции координационного совещательного органа при Департаменте внутреннего аудита Минобороны и будет заниматься помощь в реформировании финансового контроля в ведомстве. Стоит добавить, что если туда вошли аудиторы из НАТО, то, вероятнее всего, он будет больше, чем совещательный орган.

От Украины в состав Аудиторского комитета включены - украинский эксперт национальных и международных проектов под эгидой Минфина Руслана Рудницкая, госсекретарь Минобороны Украины Людмила Дараган и замминистра обороны Юрий Джигир.

Что касается представителей западных стран в Комитете, то это будут руководитель Службы внешнего надзора штаб-квартиры НАТО Франсуа Готье, аналитик надзорных программ Офиса Генерального инспектора Минобороны США Джозеф Ингиньоли, руководитель британской компании по внутреннему аудиту JC Audit Training Ltd Джон Чесшир, а также международный эксперт по государственному внутреннему финансовому контролю в рамках программы ЕС по Украине Манфред ван Кестерен.

Очевидно, что привлечение таких специалистов говорит о том, что на Западе серьезно встревожены масштабами нецелевого использования западной помощи Украиной.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
15.05.2009
Беспокойное хозяйство
17.02.2009
Почти настоящий. Новый европейский военно-транспортный аэробус может так и остаться на земле
03.04.2008
Сердечные разногласия
16.01.2008
Москва и Киев обсудят перспективы возобновления производства "Русланов", а также нового регионального самолета Ан-148
07.05.2007
Юрий Балуевский: про ПРО
20.03.2007
Россия примет Нурсултана Назарбаева как неродного. Способов повлиять на Казахстан у Кремля становится все меньше
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.04 10:23
  • 663
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.04 10:01
  • 2
Т-14 vs Т-90М и пр.
  • 09.04 08:56
  • 19
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 09.04 03:22
  • 1
Фрегат "Маршал Шапошников" завершил деловой заход в порт государства Эритрея
  • 09.04 01:46
  • 1
KMZ построит в этом году более 150 катеров для силовых структур
  • 09.04 01:20
  • 1
Военкоматы оснастят цифровым оборудованием к 2026 году
  • 08.04 13:43
  • 2
Боевые корабли Черноморского флота оснастят FPV-дронами, предназначенными для борьбы с безэкипажными катерами противника
  • 08.04 03:10
  • 1
В МИД РФ оценили встречу высокого уровня в формате Армения – США – ЕС
  • 08.04 00:30
  • 9
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 07.04 23:37
  • 465
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 07.04 19:50
  • 0
О стратегии Путина-Шойгу в смысле подготовки к войне
  • 07.04 15:01
  • 10
Раскрыты особенности атаковавших Татарстан беспилотников
  • 07.04 14:49
  • 4
О возможных путях разгрома ВСУ (и НАТО) на левобережье. Техническая сторона вопроса.
  • 07.04 14:44
  • 2
КНДР обвиняет США в доведении ситуации на Корейском полуострове до возможности начала ядерной войны
  • 07.04 14:42
  • 1
В Киеве заявили о серийном выпуске 155-мм колёсной САУ «Богдана» сразу в двух вариантах