В МО РФ сообщили о завершении командно-штабных учений РВСН с ракетными комплексами "Ярс"

В Минобороны отметили, что учения показали высокий уровень боевой подготовки соединения, а также профессионализм личного состава

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Командно-штабные учения Иркутского ракетного соединения РВСН, оснащенного подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) "Ярс", завершены, сообщили в Минобороны России.

"В РВСН завершилось командно-штабное учение с Иркутским ракетным соединением, оснащенным ПГРК "Ярс". В общей сложности к учению привлекалось более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники", - говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

В Минобороны РФ отметили, что учения показали высокий уровень боевой подготовки соединения, а также профессионализм личного состава. "Военнослужащие Иркутского соединения РВСН в рамках командно-штабного учения выполнили обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования", - подчеркнули в ведомстве.

В ходе учений расчеты ПГРК "Ярс" отработали вопросы совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. "Также стратегические ракетчики решали вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам. Подразделения обеспечения совершили вывод спецтехники из зон условного химического заражения. Учение позволило повысить уровень подготовки личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН", - заявили в Минобороны России.