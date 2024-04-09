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ТАСС

В МО РФ сообщили о завершении командно-штабных учений РВСН с ракетными комплексами "Ярс"

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Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс". Архивное фото
Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс". Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

В Минобороны отметили, что учения показали высокий уровень боевой подготовки соединения, а также профессионализм личного состава

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Командно-штабные учения Иркутского ракетного соединения РВСН, оснащенного подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) "Ярс", завершены, сообщили в Минобороны России.

"В РВСН завершилось командно-штабное учение с Иркутским ракетным соединением, оснащенным ПГРК "Ярс". В общей сложности к учению привлекалось более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники", - говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

В Минобороны РФ отметили, что учения показали высокий уровень боевой подготовки соединения, а также профессионализм личного состава. "Военнослужащие Иркутского соединения РВСН в рамках командно-штабного учения выполнили обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования", - подчеркнули в ведомстве.

В ходе учений расчеты ПГРК "Ярс" отработали вопросы совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. "Также стратегические ракетчики решали вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам. Подразделения обеспечения совершили вывод спецтехники из зон условного химического заражения. Учение позволило повысить уровень подготовки личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН", - заявили в Минобороны России. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ПГРК
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