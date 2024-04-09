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ТАСС

Главы МИД Британии и Франции предупредили о последствиях для Запада в случае поражения ВСУ

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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

В совместной статье Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне отметили, что гордятся помощью Украине

ЛОНДОН, 8 апреля. /ТАСС/. Поражение Украины в конфликте с Россией будет иметь значительные последствия для безопасности Запада. Об этом заявили главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне в совместной статье в газете The Daily Telegraph.

"Вместе Франция и Великобритания подтвердят свою незыблемую поддержку Украины на саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в Бленхеймском дворце в июле. Мы также гарантируем продуктивный саммит НАТО в Вашингтоне этим летом. Мы оба предельно ясны: Украина должна победить в этой войне. Если Украина проигрывает, мы все проигрываем", - говорится в статье.

Кэмерон и Сежурне указали, что гордятся помощью Украине, включая санкции против РФ, поставки дальнобойных ракет и обучение украинских летчиков. "Но, как обсуждалось на конференции в Париже в феврале, мы должны делать еще больше для того, чтобы нанести поражение России. Мир смотрит и составит соответствующее мнение о нас, если мы проиграем", - отметили министры.

Главы МИД Великобритании и Франции добавили, что страны также сотрудничают друг с другом в борьбе против терроризма. "Мы выразили солидарность с российским народом после ужасного насилия, совершенного [запрещенной в РФ организацией] "Исламское государство" в "Крокус сити холле", - подчеркнули министры в статье, написанной по случаю 120-летия Англо-французского соглашения, которое известно как Entente cordiale ("сердечное соглашение").

The Daily Telegraph сообщила, что в связи с юбилеем жандармы Республиканской гвардии Франции вместе с 40 военнослужащими Шотландского гвардейского полка примут участие в специальном параде в Лондоне. Кроме того, французские военные удостоятся чести поучаствовать в церемонии смены караула в Букингемском дворце. Таким образом, Франция станет первой страной из числа тех, что не входят в состав Содружества, которая получит такую возможность.

Издание напомнило, что статья Кэмерона и Сежурне была опубликована в преддверии поездки руководителя Форин оффиса в Вашингтон в ближайшие дни. Там у главы британского МИД запланированы переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном, центральным пунктом которых станет выделение дополнительных средств на поддержку Украины. 

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Франция
Проекты
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