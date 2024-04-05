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ТАСС

Медведев призвал не брать в плен натовцев при их участии в конфликте на Украине

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Владимир Гердо/ ТАСС

По словам зампреда Совбеза РФ, российских бойцов нужно по максимуму награждать за каждого убитого на Украине западного солдата

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Российских бойцов нужно по максимуму награждать за каждого убитого на Украине западного солдата, запретив им даже брать натовцев в плен, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"В отношении этих закордонных гнид, в отличие от части насильно призванных на войну несчастных украинцев, может действовать только одно правило. В плен не брать! А за каждого убитого, взорванного или сожженного натовца нужно давать максимальную премию. И трупов им не отдавать. Пусть страдают родственники на чужбине", - написал он в соцсети "ВКонтакте", говоря о перспективах участия войск НАТО в конфликте на Украине. Аналогичную публикацию, но на английском языке Медведев разместил в X (ранее Twitter).

Сами же дискуссии "друзей из НАТО" об отправке сил на Украину зампред СБ РФ охарактеризовал как "новую мантру". Он с иронией передал утверждения, будто высвобождающие украинские силы контингенты не станут участниками конфликта: "Подтекст: население наших стран, успокойтесь. Гробов будет мало. Да и вы, русские, не дергайтесь особо, мы не воевать идем". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
NATO
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