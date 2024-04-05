Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана

Флаги Израиля на одной из улиц в Тель-Авиве.

Иерусалим. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Израиль усиливает меры безопасности в связи с угрозами Тегерана ответить на удар по иранскому консульству в Сирии, сообщает в четверг The Times of Israel.

Для обсуждения этого вопроса в четверг вечером пройдет заседание военного кабинета.

На фоне угроз со стороны Ирана в медицинском центре "Шаарей-Цедек" в Иерусалиме прошли учения на поступления большого числа пациентов с ранениями.

Также с утра четверга в центральном Израиле, включая Тель-Авив, наблюдаются серьезные перебои с работой GPS. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рекомендовали гражданам вручную установить свою геолокацию, чтобы они могли получать уведомления о ракетных ударах.

Ранее СМИ сообщали, что командование ЦАХАЛ из-за ситуации в регионе приостановило предоставление краткосрочных отпусков военнослужащим, занятых выполнением боевых задач, для поездок домой. The Times of Israel также связал это решение с усилением мер безопасности из-за риска обстрелов из Ирана.

Прошлым вечером в ЦАХАЛе также заявили, что наращивают возможности систем ПВО и вызывают дополнительных резервистов на службу.

Вместе с тем представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари отметил, что подобные инициативы военных не означают, что мирным гражданам нужно предпринимать дополнительные меры предосторожности на случай иранских ударов.

"Рекомендации Командования тыла остались без изменений", - написал Хагари в социальной сети X. Он также отметил, что израильтянам нет необходимости покупать генераторы электроэнергии, запасаться продуктами или снимать наличные в банкоматах.

The Times of Israel отмечает, что пятница оценивается как "щекотливый день" Рамадана. Последняя пятница священного месяца является днем Аль-Кудс (арабское название Иерусалима) - днем солидарности с борьбой палестинцев за независимость и борьбы с сионизмом. Некоторые СМИ отмечают, что Иран может выбрать этот день для ответа на удар по консульству.

Среди возможных сценариев, к которым готовится ЦАХАЛ - ракетная атака или атака дронов со стороны поддерживаемых Ираном группировок в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене, а также удары баллистическими ракетами напрямую из Ирана.

В минувший понедельник сирийские власти сообщили, что Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска. Позже выяснилось, что удар привел к гибели, в частности, двух генералов иранского Корпуса стражей Исламской революции. Иранские власти пообещали принять ответные меры.