Столтенберг признал возможность, что НАТО не сможет собрать достаточно оружия для Киева

Альянс наблюдает наступление России по всему фронту, отметил генсек НАТО

БРЮССЕЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал существование возможности того, что НАТО не сможет собрать достаточное количество оружия для Киева, чтобы остановить Россию, наступление которой альянс наблюдает "по всему фронту".

"Ситуация на поле боя серьезная. Сейчас есть два возможных сценария: что НАТО сможет собрать больше помощи и Украина займет больше территории, второй сценарий, что мы не сможем этого сделать, и тогда есть реальный риск, что Россия займет больше территории и мы окажемся в еще более сложной ситуации, поскольку единственный реальный путь к долгосрочному миру на Украине - это если Украина будет иметь сильные вооруженные силы, что Россия не выиграет на поле боя", - сказал Столтенберг.