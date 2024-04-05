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ТАСС

На выставке "Экспотехностраж" в 2024 году показали в 10 раз больше БПЛА, чем в 2023

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СКАТ 350М
СКАТ 350М.
Источник изображения: kalashnikovgroup.ru

Выставка продлится до 5 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Почти все беспилотные летательные аппараты, представленные на выставке "Экспотехностраж" в Петербурге, прошли апробацию в зоне СВО. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, в 2024 году представлено в 10 раз больше образцов беспилотников, чем в 2023 году.

"Более 30 образцов БПЛА представлены на выставке, они предназначены для применения в воздушной, морской и наземной средах. Рост такой представленной техники по сравнению с прошлым годом - порядка 10 раз. Они практически все апробированы в зоне СВО", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что разработкой беспилотников в настоящее время занимаются несколько предприятий, которые ранее никогда не занимались изготовлением БПЛА. "Сейчас представили опытные образцы и готовы дать их в серийное производство, что является очень важным в настоящее время", - добавил собеседник.

В Санкт-Петербурге начала работу выставка "Экспотехностраж", организатором которой выступила Росгвардия, мероприятие продлится до 5 апреля в КВЦ "Экспофорум". 

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