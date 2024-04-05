«Казань» отстрелялась «Калибром»

Северный флот: АПЛ «Казань» выполнила стрельбу ракетой «Калибр»

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Казань» проекта 885М (шифр «Ясень-М») выполнила стрельбу крылатой ракетой «Калибр». Об этом со ссылкой на Северный флот сообщает ТАСС.

В рамках плановых мероприятий российской субмариной из надводного положения в Баренцевом море была поражена береговая цель на полигоне Чижа в Архангельской области.

В мае 2022 года АПЛ «Казань» отработала погружение на максимальную глубину — 600 метров — в Баренцевом море.

В июне 2021-го завод «Севмаш» на YouTube выложил ролик, в котором данная субмарина была показана изнутри.

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