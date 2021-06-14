Лучшую российскую подлодку показали изнутри

Атомную подводную лодку К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М», которую Военно-морской флот (ВМФ) России получил в мае, показали изнутри. Соответствующий ролик показал «Севмаш» на YouTube.

На видео можно заметить, в частности, жилой отсек, кают-компанию и камбуз субмарины.

В июне издание Business Insider назвало К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М», сравнивая ее с подлодкой К-560 «Северодвинск» проекта 885 (08850) «Ясень», «заметным улучшением почти во всех отношениях по сравнению со своей предшественницей, которое беспокоит США и их союзников по НАТО». Согласно публикации, К-561 «Казань» отличают от К-560 «Северодвинск», в частности, новые системы управления, усовершенствованные сенсоры, обновленная двигательная установка и меньшая шумность. Не исключено, что К-561 «Казань» получит гиперзвуковые ракеты «Циркон», позволяющие российской субмарине поражать цели внутри США.

Иван Потапов