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Лучшую российскую подлодку показали изнутри

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Субмарина «Казань» на ходовых испытаниях
Субмарина «Казань» на ходовых испытаниях.
Источник изображения: kuleshovoleg.livejournal.com

Атомную подводную лодку К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М», которую Военно-морской флот (ВМФ) России получил в мае, показали изнутри. Соответствующий ролик показал «Севмаш» на YouTube.



На видео можно заметить, в частности, жилой отсек, кают-компанию и камбуз субмарины.

В июне издание Business Insider назвало К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М», сравнивая ее с подлодкой К-560 «Северодвинск» проекта 885 (08850) «Ясень», «заметным улучшением почти во всех отношениях по сравнению со своей предшественницей, которое беспокоит США и их союзников по НАТО». Согласно публикации, К-561 «Казань» отличают от К-560 «Северодвинск», в частности, новые системы управления, усовершенствованные сенсоры, обновленная двигательная установка и меньшая шумность. Не исключено, что К-561 «Казань» получит гиперзвуковые ракеты «Циркон», позволяющие российской субмарине поражать цели внутри США.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Казань АПЛ
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Компании
Севмаш
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
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