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ТАСС

Меланшон рассказал о заявлении Блинкена Макрону, что США не отправят войска на Украину

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Лидер французской партии LFI Жан-Люк Меланшон
Лидер французской партии LFI Жан-Люк Меланшон.
Источник изображения: © AP Photo / David Niviere, Pool via AP

Французский политик не привел доказательств своих слов

ПАРИЖ, 4 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита во Францию 2 апреля сообщил президенту республики Эмманюэлю Макрону, что американских войск на Украине не будет. С таким утверждением выступил основатель партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

"Блинкен приехал сообщить Макрону, что США не будут вводить войска на Украину", - написал он в X. Политик не привел доказательств и не сообщил, на основании чего он сделал такой вывод.

Тем не менее Меланшон выразил мнение, что Макрон своими заявлениями о возможной отправке военных на Украину выставил французов "на первую линию [фронта] против России". "Это очень опасно", - добавил политик.

В распространенном во вторник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера говорилось, что Блинкен в ходе визита в Париж встретился с Макроном и обсудил с ним конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Отмечалось, что стороны также обсудили "вызовы, создаваемые КНР", и совместные усилия по укреплению продовольственной безопасности.

Ранее Макрон не исключил возможности отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции на Украине. Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что, по сведениям Москвы, численность этого контингента может составить 2 тыс. человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями, вплоть до непоправимых. 3 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Франция в апреле может привести в боевую готовность порядка 1,5 тыс. военных для переброски на Украину. 

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Страны
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Нарышкин Сергей
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