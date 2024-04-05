Лавров: Запад хочет, чтобы вся НАТО поставляла помощь Киеву, лишь бы тот воевал с РФ

Глава МИД России отметил, что уже из добровольной военной помощи Украине хотят сделать обязательную военную помощь под крышей альянса

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Западные страны пытаются заставить всех участников НАТО подписаться под обязательной помощью Киеву, лишь бы тот продолжал воевать с РФ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с послами иностранных государств по теме урегулирования на Украине.

"Сейчас уже из добровольной военной помощи Украине хотят сделать обязательную военную помощь под крышей НАТО, заставить всех членов НАТО через жесткую палочную дисциплину подписаться под обязательное предоставление финансирования и вооружений киевскому режиму, лишь бы он продолжал воевать с Российской Федерацией", - сказал министр.

Зарубежные страны и международные организации с начала специальной военной операции на Украине оказали Киеву помощь на общую сумму более $150,8 млрд. Почти треть - $48,5 млрд - пошла на украинские военные нужды, следует из подсчетов ТАСС на основе официальных заявлений властей государств-доноров и данных СМИ.

Таким образом, общий объем западной помощи Украине с начала СВО в 2,7 раза превысил ее бюджет на 2022 год ($55,5 млрд). А только военная помощь Киеву составляет уже 94,9% от оборонных расходов России за 2023 год ($51,1 млрд).

Как подчеркивал ранее президент РФ Владимир Путин, сейчас против России "активно используются военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО". Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что Москва ведет бои не столько с украинскими военными, сколько с "коллективным Западом".