Войти
ЦАМТО

На АО "Адмиралтейские верфи" завершен ремонт ДЭПЛ Akram Pacha (022) проекта 636М ВМС Алжира

69
0
0
ПЛ проекта 06361 ВМС Алжира
Церемония ввода в состав ВМС Алжира двух подводных лодок проекта 06361.
Источник изображения: dambiev.livejournal.com/

ЦАМТО, 4 апреля. АО "Адмиралтейские верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) завершило ремонт дизель-электрической подводной лодки Akram Pacha (022) проекта 636М ВМС Алжира.

В сети пользователем Curious 28 марта размещены соответствующие фото спущенной на воду алжирской субмарины у причала судостроительного предприятия в Санкт-Петербурге, на которые ссылается ресурс Navyrecognition.com.

Известно, что дизель-электрическая подводная лодка Akram Pacha (022) проекта 636М ВМС Алжира прибыла в Санкт-Петербург для ремонта на предприятии АО "Адмиралтейские верфи" в апреле 2018 года. Однако впоследствии никакой информации в открытой прессе относительно проводимых работ не имелось.

Напомним, что контракт на закупку двух ДЭПЛ проекта 636М входил в общее пакетное соглашение с Алжиром на поставку вооружений, заключенное в начале 2006 года. Первая подлодка была заложена на "Адмиралтейских верфях" в 2006 году, вторая – в 2007 году. Спуск на воду первой субмарины, Messali el Hadj (021), состоялся 28 августа 2009 года, второй, Akram Pacha (022), – 29 октября 2009 года. Передача заказчику обеих подлодок прошла 27 июня 2010 года. По оценочным данным, стоимость контракта на строительство ДЭПЛ составила от 450 до 600 млн. долл.

С передачей двух ДЭПЛ проекта 636 "Кило", флот подводных лодок ВМС Алжира вырос до 4 ед. Ранее, в 1987-1988 гг., для ВМС Алжира были поставлены две ДЭПЛ проекта 877ЭКМ, Rais Hadj Mubarek (012) и El Hadj Slimane (013). Летом 2005 года был заключен контракт на их модернизацию. Работы по этому контракту были выполнены в 2006-2009 гг.

В июне 2014 года с "Рособоронэкспортом" был подписан дополнительный контракт на поставку двух ДЭПЛ по усовершенствованному проекту 636.1. Головная ДЭПЛ этой серии для ВМС Алжира, Ouarsenis (031), была заложена на АО "Адмиралтейские верфи" в 2015 году, спущена на воду 14 марта 2017 года, ходовые испытания начались 4 июня 2017 года. Вторая ДЭПЛ, Hoggar (032), была заложена в 2016 году, спущена на воду 29 июня 2017 года. Передача заказчику обоих подводных кораблей состоялась 10 января 2019 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
РОЭ
Проекты
636.3
877 Палтус
Похожие новости
29.07.2013
Блеск и нищета судпрома
19.11.2012
Общество с заграничной ответственностью
20.09.2012
Алжир докупит у России две "Варшавянки"
20.09.2012
Россия сбросит пару Kilo
05.09.2012
Осадок от «Варшавянки»
23.12.2011
Рейтинг 10 наиболее значимых поставочных программ и экспортных контрактов России по итогам 2011 года в сегменте ВМТ
22.11.2010
Российские судостроители решили отказаться от услуг "Рособоронэкспорта"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 00:18
  • 577
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.04 00:01
  • 2695
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.04 21:37
  • 6
Национальная политика и миграция
  • 04.04 19:26
  • 1
"Усидеть на двух стульях". Эксперт высказался о политике Эрдогана по России (Al Mayadeen, Ливан)
  • 04.04 19:19
  • 62
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 04.04 19:11
  • 1
"Сможет сбивать русские ракеты": в США анонсировали новый перехватчик
  • 04.04 19:07
  • 4
«США будут бить Россию через Узбекистан. Это хороший ход»
  • 04.04 18:58
  • 17
Ходаковский: экономика и демография - две «ахиллесовых пяты» Украины
  • 04.04 18:47
  • 15
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 04.04 18:46
  • 2
Названа цена за вступление Молдавии в НАТО. Страна запылает, как Украина
  • 04.04 18:36
  • 456
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 04.04 18:21
  • 1
В России рассказали о способности подбить Abrams «сапогом»
  • 04.04 18:18
  • 9
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 04.04 18:16
  • 6
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 04.04 18:06
  • 78
В США оценили российские Су-34 с УМПК