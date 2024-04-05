На АО "Адмиралтейские верфи" завершен ремонт ДЭПЛ Akram Pacha (022) проекта 636М ВМС Алжира

ЦАМТО, 4 апреля. АО "Адмиралтейские верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) завершило ремонт дизель-электрической подводной лодки Akram Pacha (022) проекта 636М ВМС Алжира.

В сети пользователем Curious 28 марта размещены соответствующие фото спущенной на воду алжирской субмарины у причала судостроительного предприятия в Санкт-Петербурге, на которые ссылается ресурс Navyrecognition.com.

Известно, что дизель-электрическая подводная лодка Akram Pacha (022) проекта 636М ВМС Алжира прибыла в Санкт-Петербург для ремонта на предприятии АО "Адмиралтейские верфи" в апреле 2018 года. Однако впоследствии никакой информации в открытой прессе относительно проводимых работ не имелось.

Напомним, что контракт на закупку двух ДЭПЛ проекта 636М входил в общее пакетное соглашение с Алжиром на поставку вооружений, заключенное в начале 2006 года. Первая подлодка была заложена на "Адмиралтейских верфях" в 2006 году, вторая – в 2007 году. Спуск на воду первой субмарины, Messali el Hadj (021), состоялся 28 августа 2009 года, второй, Akram Pacha (022), – 29 октября 2009 года. Передача заказчику обеих подлодок прошла 27 июня 2010 года. По оценочным данным, стоимость контракта на строительство ДЭПЛ составила от 450 до 600 млн. долл.

С передачей двух ДЭПЛ проекта 636 "Кило", флот подводных лодок ВМС Алжира вырос до 4 ед. Ранее, в 1987-1988 гг., для ВМС Алжира были поставлены две ДЭПЛ проекта 877ЭКМ, Rais Hadj Mubarek (012) и El Hadj Slimane (013). Летом 2005 года был заключен контракт на их модернизацию. Работы по этому контракту были выполнены в 2006-2009 гг.

В июне 2014 года с "Рособоронэкспортом" был подписан дополнительный контракт на поставку двух ДЭПЛ по усовершенствованному проекту 636.1. Головная ДЭПЛ этой серии для ВМС Алжира, Ouarsenis (031), была заложена на АО "Адмиралтейские верфи" в 2015 году, спущена на воду 14 марта 2017 года, ходовые испытания начались 4 июня 2017 года. Вторая ДЭПЛ, Hoggar (032), была заложена в 2016 году, спущена на воду 29 июня 2017 года. Передача заказчику обоих подводных кораблей состоялась 10 января 2019 года.