Индонезия подписала контракт на постройку двух подводных лодок проекта Scorpene

Индонезия продолжает набирать контракты на "топовые" боевые корабли, которые неизвестно как она будет оплачивать. Французское судостроительное объединение Naval Group сообщило, что 28 марта 2024 года оно совместно с индонезийским государственным судостроительным объединением РТ PAL подписало контракт на строительство для военно-морских сил Индонезии двух больших дизель-электрических подводных лодок проекта Scorpene в модифицированном варианте Scorpène Evolved Full LiB.

Изображение большой дизель-электрической подводной лодки Scorpène Evolved (с) Naval Group

Строительство обеих подводных лодок будет осуществлено при участии Naval Group на предприятии PT PAL в Cурабае. Детали контракта не раскрываются, но, по данным французских СМИ, его стоимость оценивалась в 2,1 млрд долл. Подводные лодки Scorpène Evolved представляют собой развитие уже длительное время продвигаемых на рынке Naval Group лодок семейства Scorpène. Индонезия стал первым заказчиком модификации Scorpène Evolved и пятым заказчиком семейства Scorpène в целом (после Чили, Малайзии, Бразилии и Индии). В соответствии с полным названием варианта Scorpène Evolved Full LiB, лодки для Индонезии будут оснащены литий-ионными аккумуляторными батареями и не будут иметь воздухо-независимой энергетической установки.

Индонезия вела переговоры о возможности приобретения подводных лодок проекта Scorpene с 2016 года, будучи недовольной сотрудничеством с южнокорйской корпорацией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) по постройке для индонезийского флота трех дизель-электрических подводных лодок проекта DSME1400 (модифицированный германский проект 209/1200). Третьья лодка по контракту с DSME 2011 года строилась РТ PAL в Сурабае и была введена в строй только в 2021 году.

7 июня 2021 года Индонезия подписала соглашение о намерениях приобрести у Франции шесть подводных лодок проекта Scorpene и пакет вооружения для них. 10 февраля 2022 года в присутствии министров обороны Индонезии и Франции был подписан меморандума о взаимопонимании между PT PAL и Naval Group относительно плана закупки и постройки на PT PAL шести подводных лодок проекта Scorpene в исполненими с воздухонезависимой жнергетической установкой, а также поставки вооружения, запасных частей и обеспечения подготовки личного состава. В октябре 2023 года Naval Group обновила свое предложение Индонезии, предложив новейший вариант под названием Scorpene Evolved, оснащенный литий-ионной батареей. Контракт в итоге теперь был подписан пока только на две лодки.

Как и все остальные индонезийские крупные закупочные программы в области ВВС и ВМС, данный контракт полностью зависит от иностранного кредитования. В марте Naval Group заключила партнерские отношения с Главным управлением казначейства французского правительства для полного финансирования данной программы за счет трех источников кредитов. К ним относятся кредитная линия от французского банка Banque publique d'investissement и прямой правительственный кредит от Главного управления казначейства, которые профинансируют до 85% индонезийского контракта Naval Group. Третьим источником кредита должен быть частным коммерческим кредитором, которого еще предстоит определить. Этот транш будет финансировать оставшиеся 15% части контракта Naval Group и до 100% части контракта индонезийской государственной судостроительной компании PT PAL.

Работы над первой лодкой планируется начать через 14 месяцев после вступления контракта в силу, как только будут определены источники финансирования и получен первоначальный платеж.

Сейчас Индонезия имеет четыре подводные лодки - три (Nagapasa, Ardadedali и Alugoro) южнокорейского (германского) проекта DSME1400, введенные в строй в 2017-2021 годах, и одну Cakra оригинального немецкого проекта 209/1300, находящуюся в строю с 1981 года.

Cогласно данным Naval Group, лодка Scorpene Evolved должна иметь надводное водоизмещение 1600-2000 тонн, длину 72 м, скорость подводного хода более 20 узлов, глубину погружения более 300 м, автономность до 80 суток, время непрерывного пребывания в подводном положении более 12 суток, экипаж 31 человек. Лодка должна быть оснащена АСБУ SUBTICS и иметь шесть 533-мм торпедных аппаратов с 18 единицами оружия.

Подписание французским судостроительным объединением Naval Group совместно с индонезийским государственным судостроительным объединением РТ PAL контракта на строительство для ВМС Индонезии двух больших дизель-электрических подводных лодок проекта Scorpene в модифицированном варианте Scorpène Evolved Full LiB, 28.03.2024 (с) Naval Group