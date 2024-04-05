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Индонезия подписала контракт на постройку двух подводных лодок проекта Scorpene

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Индонезия продолжает набирать контракты на "топовые" боевые корабли, которые неизвестно как она будет оплачивать. Французское судостроительное объединение Naval Group сообщило, что 28 марта 2024 года оно совместно с индонезийским государственным судостроительным объединением РТ PAL подписало контракт на строительство для военно-морских сил Индонезии двух больших дизель-электрических подводных лодок проекта Scorpene в модифицированном варианте Scorpène Evolved Full LiB.

Изображение большой дизель-электрической подводной лодки Scorpène Evolved (с) Naval Group

Строительство обеих подводных лодок будет осуществлено при участии Naval Group на предприятии PT PAL в Cурабае. Детали контракта не раскрываются, но, по данным французских СМИ, его стоимость оценивалась в 2,1 млрд долл. Подводные лодки Scorpène Evolved представляют собой развитие уже длительное время продвигаемых на рынке Naval Group лодок семейства Scorpène. Индонезия стал первым заказчиком модификации Scorpène Evolved и пятым заказчиком семейства Scorpène в целом (после Чили, Малайзии, Бразилии и Индии). В соответствии с полным названием варианта Scorpène Evolved Full LiB, лодки для Индонезии будут оснащены литий-ионными аккумуляторными батареями и не будут иметь воздухо-независимой энергетической установки.

Индонезия вела переговоры о возможности приобретения подводных лодок проекта Scorpene с 2016 года, будучи недовольной сотрудничеством с южнокорйской корпорацией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) по постройке для индонезийского флота трех дизель-электрических подводных лодок проекта DSME1400 (модифицированный германский проект 209/1200). Третьья лодка по контракту с DSME 2011 года строилась РТ PAL в Сурабае и была введена в строй только в 2021 году.

7 июня 2021 года Индонезия подписала соглашение о намерениях приобрести у Франции шесть подводных лодок проекта Scorpene и пакет вооружения для них. 10 февраля 2022 года в присутствии министров обороны Индонезии и Франции был подписан меморандума о взаимопонимании между PT PAL и Naval Group относительно плана закупки и постройки на PT PAL шести подводных лодок проекта Scorpene в исполненими с воздухонезависимой жнергетической установкой, а также поставки вооружения, запасных частей и обеспечения подготовки личного состава. В октябре 2023 года Naval Group обновила свое предложение Индонезии, предложив новейший вариант под названием Scorpene Evolved, оснащенный литий-ионной батареей. Контракт в итоге теперь был подписан пока только на две лодки.

Как и все остальные индонезийские крупные закупочные программы в области ВВС и ВМС, данный контракт полностью зависит от иностранного кредитования. В марте Naval Group заключила партнерские отношения с Главным управлением казначейства французского правительства для полного финансирования данной программы за счет трех источников кредитов. К ним относятся кредитная линия от французского банка Banque publique d'investissement и прямой правительственный кредит от Главного управления казначейства, которые профинансируют до 85% индонезийского контракта Naval Group. Третьим источником кредита должен быть частным коммерческим кредитором, которого еще предстоит определить. Этот транш будет финансировать оставшиеся 15% части контракта Naval Group и до 100% части контракта индонезийской государственной судостроительной компании PT PAL.

Работы над первой лодкой планируется начать через 14 месяцев после вступления контракта в силу, как только будут определены источники финансирования и получен первоначальный платеж.

Сейчас Индонезия имеет четыре подводные лодки - три (Nagapasa, Ardadedali и Alugoro) южнокорейского (германского) проекта DSME1400, введенные в строй в 2017-2021 годах, и одну Cakra оригинального немецкого проекта 209/1300, находящуюся в строю с 1981 года.

Cогласно данным Naval Group, лодка Scorpene Evolved должна иметь надводное водоизмещение 1600-2000 тонн, длину 72 м, скорость подводного хода более 20 узлов, глубину погружения более 300 м, автономность до 80 суток, время непрерывного пребывания в подводном положении более 12 суток, экипаж 31 человек. Лодка должна быть оснащена АСБУ SUBTICS и иметь шесть 533-мм торпедных аппаратов с 18 единицами оружия.

Подписание французским судостроительным объединением Naval Group совместно с индонезийским государственным судостроительным объединением РТ PAL контракта на строительство для ВМС Индонезии двух больших дизель-электрических подводных лодок проекта Scorpene в модифицированном варианте Scorpène Evolved Full LiB, 28.03.2024 (с) Naval Group

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Бразилия
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