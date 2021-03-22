Введена в строй первая подводная лодка индонезийской постройки

17 марта 2021 года в Сурабае состоялась церемония передачи военно-морским силам Индонезии первой подводной лодки индонезийской постройки Alugoro (бортовой номер "405"). ‏Строительство это дизель-электрической подводной лодки было осуществлено индонезийским государственным судостроительным предприятием РТ PAL (Persero) в Сурабае при содействии южнокорейской корпорации Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) по ее проекту DSME1400 (модифицированный германский проект 209/1200). Лодка Alugoro была введена в строй 2-го флота (KOARMADA II) ВМС Индонезии и стала пятой подводной лодкой в составе индонезийского флота.

Церемония передачи ВМС Индонезии первой подводной лодки индонезийской постройки Alugoro (бортовой номер "405"), построенной индонезийским государственным судостроительным предприятием РТ PAL при содействии южнокорейской корпорации Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) по ее проекту DSME1400 (модифицированный германский проект 209/1200). Сурабая, 17.03.2021 (c) ВМС Индонезии

Напомним, что 20 декабря 2011 года по результатам международного тендера южнокорейская корпорация DSME подписала контракт стоимостью 1,1 млрд. долл. на строительство для индонезийского флота трех подводных лодок проекта DSME1400 - модифицированного германского проекта 209/1200, по которому она строила для ВМС Южной Кореи в 1980-1990-е годы подводные лодки типа Chang Bogo, и на который имеет лицензионные права. Проект DSME1400 (также обозначается как DSME209) представляет собой модернизацию лицензионного проекта 209/1200 примерно до уровня лодок проекта 209/1400, с соответственно увеличенными длиной (до 61,2 м) и водоизмещением (полное подводное 1400 тонн), по нему строились последние две южнокорейские лодки типа Chang Bogo. Согласно условиям контракта, первые две лодки для Индонезии должны были быть построены на DSME со сдачей в 2016-2017 годах, а третья должна была сооружаться (фактически собираться из секций) при содействии и технической помощи южнокорейской стороны на модернизируемом индонезийском государственном судостроительном предприятии РТ РAL в Сурабае c плановым окончанием в 2018 году.

Индонезийский контракт стал первым прорывом южнокорейской судостроительной промышленности на мировой рынок подводного кораблестроения. Примечательно, что в данном случае южнокорейцы обошли не только российское предложение постройки двух подводных лодок проекта 636 (в том числе в счет российского кредита), но и предложение самого первоначального строителя лодок проекта 209/1200 - германской компании Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), действовавшей в индонезийском тендере в партнерстве с турецкими верфями.

Головная подводная лодка для Индонезии Nagapasa (бортовой номер "403") была начата постройкой на предприятии DSME в Окпо 3 декабря 2013 года, а церемония официальной закладки состоялась 9 апреля 2015 года. Церемония спуска Nagapasa на воду состоялась 24 марта 2016 года. Заводские ходовые испытания были начаты в июле 2016 года, но затянулись, потребовав устранения ряда дефектов (в частности, был выявлен недобор скорости полного хода под водой), в результате передача лодки Nagapasa ВМС Индонезии была произведена только 2 августа 2017 года с опозданием примерно на девять месяцев по отношению к контрактному сроку. Лодка прибыла в Индонезию 28 августа 2017 года.

Вторая лодка Ardadedali (бортовой номер "404") была начата постройкой на предприятии DSME в в Окпо в 2014 году, спущена на воду 24 октября 2016 года и передана ВМС Индонезии 25 апреля 2018 года, прибыв в Индонезию в июне 2018 года.

Что касается постройки третьей подводной лодки Alugoro (бортовой номер "405") по контракту 2011 года на индонезийском предприятии РТ РAL в Сурабае, то оно было начато только в 2016 году, и велось относительно невысокими темпами, хотя 80 % стоимости лодки импортировалось, в том числе большая часть корпусных секций была построена DSME в Окпо. Этапы постройки лодки, первоначально имевшей контрактный срок сдачи в 2018 году, неоднократно переносились. Лодка Alugoro была спущена на воду только 11 апреля 2019 года, а ее заводские ходовые испытания были начаты 3 января 2020 года, и в целом испытания, сопровождавшиеся устранением ряда технических проблем, растянулись более чем на год.

12 апреля 2019 года министерство обороны Индонезии подписало в Бандунге с DSME и PT PAL новый контракт стоимостью 1,02 млрд долл на строительство в Индонезии еще трех таких подводных лодок проекта DSME1400. Таким образом, общее количество лодок этого проекта в составе ВМС Индонезии планировалось довести до шести (с учетом двух первых единиц, построенных в Южной Корее).

По условиям контракта, все три дополнительные лодки должны строиться (собираться) PT PAL в Сурабае, причем для первой из них DSME должна построить в Южной Корее четыре из шести корпусных секций, для второй - две секции, а для третьей - только одну секцию (носовую). Остальные секции будут строиться PT PAL. Контракт будет финансироваться в счет кредита, выдаваемого Экспортно-импортным банком Кореи (Korea Eximbank) и должен быть реализован к сентябрю 2026 года.

Однако в настоящее время этот контракт находится в неопределенном состоянии, и неясно, ведутся ли работы по его реализации. В 2019-2020 годах неоднократно появлялись сообщения о намерении индонезийцев разорвать этот контракт, что объяснялось их неудовлетворенностью взаимодействием с южнокорейской стороной по постройке на PT PAL подводной лодки Alugoro и выявившимися в процессе ее испытаний рядом конструктивных дефектов.

Недавно появились официально подтвержденные сообщения, что министерство обороны Индонезии ведет переговоры с германским судостроительным объединением thyssen krupp Marine Systems (TKMS) о возможности приобретения четырех неатомных подводных лодок германского проекта 214, причем делегация TKMS с февраля 2021 года находится в Индонезии.

Укажем, что ВМС Индонезии располагают двумя подводными лодками оригинальной германской постройки (HDW, ныне в составе TKMS) проекта 209/1300 Chakra (бортовой номер "401") и Nanggala (бортовой номер "402"), введенными в строй в 1981 году. Обе эти лодки в 2009-2012 годах прошли средний ремонт на той же DSME в Южной Корее.

Церемония передачи ВМС Индонезии первой подводной лодки индонезийской постройки Alugoro (бортовой номер "405"), построенной индонезийским государственным судостроительным предприятием РТ PAL при содействии южнокорейской корпорации Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) по ее проекту DSME1400 (модифицированный германский проект 209/1200). Сурабая, 17.03.2021 (c) ВМС Индонезии