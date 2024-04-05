МИД Латвии: страны НАТО позитивно оценили план создания фонда для закупки оружия Киеву

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш (слева направо), министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прибывают в Госдепартамент.

Министр иностранных дел страны Кришьянис Кариньш отметил, что детали еще будут проработаны

БРЮССЕЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Страны - участницы Североатлантического альянса позитивно оценили предложение о создании фонда в размере $100 млрд для оплаты поставок оружия Киеву. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш по прибытии на заседание глав внешнеполитических ведомств стран альянса в Брюсселе.

"Детали еще будут проработаны, но в общем отношение к шагам в этом направлении было позитивное", - прокомментировал он инициативу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что несколько государств Североатлантического альянса ставят под сомнение предложение создать фонд в $100 млрд для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет. По данным издания, "некоторые союзники задались вопросом, как НАТО сможет собрать $100 млрд, если у нее нет рычагов для привлечения денег среди стран-членов". Другой источник NYT отметил, что Венгрия "выступила против попытки передать под контроль НАТО управление контактной группой по военному содействию Киеву" (формат "Рамштайн"), которое сейчас осуществляет Пентагон.

2 апреля агентство Bloomberg сообщило о планах Столтенберга предложить на саммите НАТО в США в июле создать фонд в $100 млрд для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет, а также передать от США под контроль НАТО координацию всех военных поставок Киеву. Эти предложения Столтенберга, по версии агентства, должны стать компенсацией Украине за отказ НАТО приглашать эту страну в альянс. В свою очередь газета Financial Times отмечала, что это позволит США сократить свою помощь Украине с $60 млрд до $16 млрд.

В заявлениях СМИ и глав МИД стран НАТО много путаницы о будущем фонде, в том числе по вопросу о том идет ли речь о 100 млрд долларов или евро. Впрочем, источники СМИ отмечают, что сумма может в процессе переговоров меняться, так что валюта на этой стадии не имеет значения.