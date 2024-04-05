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ТАСС

Глава МО Британии призвал членов НАТО признать, что мир вошел в предвоенный период

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Министр обороны Великобритании Грант Шэппс
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс.
Источник изображения: Global Look Press

Грант Шэппс заявил, что членам альянса угрожают Россия, Иран, Китай и КНДР

ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. Члены НАТО должны думать о будущем альянса и наращивать расходы на оборону, признав, что мир вошел в предвоенный период. Об этом в авторской статье для газеты The Daily Telegraph написал глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс.

"Уже 10 лет назад союзники по НАТО условились тратить 2% ВВП на оборону, и нужно планировать увеличение этого показателя ради укрепления нашей обороны. Однако некоторые страны по-прежнему не тратят даже 2%. Так продолжаться не может, нельзя играть в русскую рулетку с нашим будущим", - написал Шэппс. "В этот день мы обязаны вновь безотлагательно задуматься о будущем альянса. Мы вошли в предвоенный период из послевоенного", - добавил он.

По мнению британского министра, угроза для членов альянса якобы исходит со стороны России, Ирана, Китая и КНДР. Для ее сдерживания Шэппс считает необходимыми оказание дальнейшей поддержки Киеву и увеличение военных расходов членами НАТО, а также инвестиции в оборонный сектор с целью производства вооружений и боеприпасов.

Выступая в среду в Брюсселе на конференции, посвященной будущему НАТО, глава МИД королевства Дэвид Кэмерон также подчеркнул необходимость поддерживать Украину, чтобы не дать России одержать победу в конфликте. В противном случае, по словам Кэмерона, НАТО ждет "крайне мрачное будущее", в котором окажется под сомнением способность членов альянса выполнять свои обязательства по коллективной обороне в соответствии с пятой статьей Североатлантического договора.

"Во многом будущее НАТО будет зависеть от того, когда мы сделаем Украину членом альянса", - заявил Кэмерон, подчеркнувший также, что главную роль в определении будущего организации сыграет то, будет ли новое поколение жителей западных стран поддерживать НАТО и осознавать важную роль альянса в своей жизни. 

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Страны
Великобритания
Иран
Китай
КНДР
Россия
Украина
Проекты
NATO
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