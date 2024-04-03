Войти
Lenta.ru

Названы преимущества российского «Лотоса»

404
0
0
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС.

Леонков: российское САО «Лотос» можно использовать как миномет и гаубицу

Российское самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 «Лотос» можно использовать в качестве миномета или гаубицы в зависимости от углов возвышения орудия. Преимущества установки назвал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями».

«Орудие универсальное, позволяет применять большинство 120-миллиметровых боеприпасов и закидывает их на дальность порядка 13 километров. При этом скорострельность этого орудия составляет 6–8 выстрелов в минуту, что в принципе достаточно для огневой поддержки», — сказал он.

Также САО получило активную защиту, которая сбивает прицелы высокоточных средств поражения противника.

Машину на шасси плавающей БМД-4М впервые представили на форуме «Армия-2017». Легкая установка с противопульным бронированием получила орудие калибра 120 миллиметров, которое сочетает основные возможности пушки, гаубицы и миномета.

Ранее в апреле издание Interia писало, что Вооруженные силы России намерены применить в рамках специальной военной операции САО 2С42 для прорыва обороны противника.

В декабре источник ТАСС сообщил, что государственные испытания САО «Лотос» состоятся весной 2024 года. Он отметил, что госиспытания перенесли с осени 2023 года из-за доработки башни.

ЖЗЛ

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМД-4
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
09.06.2007
"Курганмашзавод" заключил с Минобороны контракт на выпуск боевых машин на $250 млн.
25.04.2007
Генерал Московский уволен. Закупками для армии займутся гражданские чиновники
16.04.2007
«Оборонка» в обороне…
21.02.2007
Армейский фитнес
05.01.2007
В серию
19.12.2006
В 2006 году Минобороны РФ получило около 250 образцов новейших вооружений
08.11.2006
Более 80% средств, предусмотренных на реализацию новой Госпрограммы вооружений, будет выделено на закупку новой техники - Минобороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.04 20:59
  • 8238
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.04 20:55
  • 5
Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме
  • 03.04 20:51
  • 551
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.04 20:35
  • 59
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 03.04 20:30
  • 17
Стало известно о преодолевающей любую ПРО российской ракете
  • 03.04 20:02
  • 1239
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.04 19:57
  • 1
Трофейную американскую БМП Bradley отправили на изучение экспертам
  • 03.04 19:33
  • 3
Национальная политика и миграция
  • 03.04 19:31
  • 29
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 03.04 19:13
  • 1
«США будут бить Россию через Узбекистан. Это хороший ход»
  • 03.04 18:54
  • 5
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 03.04 18:47
  • 4
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 03.04 18:44
  • 460
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.04 17:52
  • 9
Экс-глава ЦРУ призвал предоставить ВСУ вооружения для атак на Крымский мост
  • 03.04 17:18
  • 14
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения