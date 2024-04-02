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Известия.ru

Военный эксперт рассказал о преимуществах новейшего САО «Лотос»

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Источник изображения: Фото: ЦНИИточмаш

Эксперт Леонков: САО «Лотос» универсально и обладает системой активной защиты

Российское самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 «Лотос» универсально, имеет ряд преимуществ и активную систему защиты. Об этом 1 апреля рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.


«Орудие универсальное, позволяет применять большинство 120-мм боеприпасов и закидывает их порядка на дальность 13 км. При этом скорострельность этого орудия составляет 6–8 выстрелов в минуту, что в принципе достаточно для огневой поддержки», — рассказал он.

Также эксперт подчеркнул, что главным достоинством «Лотоса» является его применение в качестве артиллерийского орудия, как миномет или как гаубицу в зависимости от углов возвышения.

Кроме того, «Лотос» обладает так называемой активной защитой, которая может сбивать прицел высокоточных видов вооружения противника. В то же время данное орудие не предназначено для работы по переднему краю.

Ранее в этот день «Газета.Ru» сообщала, что в Польше заявили о подготовке Вооруженных сил (ВС) РФ к применению в зоне украинского конфликта САО «Лотос». Если сравнивать САО с предыдущими поколениями, то текущая модель обладает увеличенным боекомплектом, отмечалось в материале издания.

В 2019 году эксперты американского издания The National Interest также высоко оценили САО «Лотос». Отмечалось, что самоходка способна развивать скорость в 70 км/ч, а также может десантироваться в полностью боеготовом состоянии с транспортного самолета Ил-76.

Кроме того, 5 января ВС России получили первые образцы новейших САУ «Коалиция-СВ». Госкорпорация «Ростех» в 2023 году завершила их государственные испытания. Серийное производство этой новейшей САУ и выпуск транспортно-загрузочной машины уже были развернуты. В конце 2023 года первые комплексы были направлены в войска.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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