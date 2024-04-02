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Военное обозрение

Япония более 30 лет безуспешно пытается достроить завод по переработке отработанного ядерного топлива

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Источник изображения: topwar.ru

Официальные лица, освещающие тему ядерной энергетики в Японии, опасаются, что давний проект по строительству предприятия, предназначенного для переработки отработанного ядерного топлива, который хотели сдать в эксплуатацию ещё в 1997 году, может получить очередную задержку.

Автор статьи на сайте Asahi Shimbun пишет, что строительство началось 31 год назад. И в конце ноября прошлого года, завод по переработке, расположенный на полуострове Симокита на северной оконечности главного острова Хонсю, впервые показали им – японским журналистам.

Предполагается, что установка будет, если можно так выразиться, извлекать плутоний и уран из отработанного ядерного топлива. Переработанное топливо затем можно использовать для создания смешанного оксидного топлива, которое может работать в некоторых ядерных реакторах.

На данный момент незавершенность строительства объекта оставила Японию с 19 000 тонн отработанного ядерного топлива, которое буквально некуда девать. При этом запасы ядерных отходов будут только расти, поскольку администрация премьер-министра Фумио Кисиды планирует расширять атомную энергетику, чтобы (декларативно) сократить выбросы парниковых газов в Японии и уменьшить зависимость страны от всё более дорогого ископаемого топлива.

После неоднократных корректировок графика Наохиро Масуда, президент Japan Nuclear Fuel, заявил в декабре 2022 года, что завершение строительства завода должно произойти как можно раньше - в первой половине 2024 года.

Однако, на пресс-конференции, которая состоялась 31 января этого года, Масуда заявил:

Неуместно продолжать говорить, что строительство завода будет завершено в июне 2024 года.

Многие эксперты на заводе говорят, что завершить работы к лету 2024 будет «довольно сложно». Если будет принято официальное решение, это будет уже 27-й перенос сроков завершения строительства.

Одной из причин очередной задержки являются длительные проверки со стороны Управления по ядерному регулированию Японии. Механические проблемы также препятствовали прогрессу. В 2022 году, например, вышла из строя система охлаждения высокорадиоактивных жидких отходов.

Кроме этого, окончание строительства и ввод в эксплуатацию долгожданного для Японии предприятия не сильно изменят ситуацию с переработанным ядерным топливом. Даже если завод по переработке будет завершен, он сможет перерабатывать только 800 тонн отработавшего ядерного топлива в год на полную мощность, что очень мало по сравнению с 19 250 тоннами отработанного топлива, хранящимися по всей стране.

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Страны
Япония
Продукция
DD25
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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