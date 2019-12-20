Асахи симбун (Япония): услышать слова "Горби" именно сейчас. Бывший президент СССР Михаил Горбачев

"Нам нужен мир, а не разрушение нашей планеты", – заявил в интервью "Асахи" Михаил Горбачев. Хидэки Соэдзима спросил бывшего президента СССР о текущей обстановке в мире, который начинает забывать о необходимости взаимодействия и сотрудничества.

Для молодого поколения этот человек скорее историческая личность. Речь идет о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве (88 лет), за которым закрепилось прозвище "Горби". В разгар холодной войны между СССР и США он добился ядерного сокращения, о чем многие могли только мечтать, а также стал инициатором окончания холодной войны. Ядерные оковы пали, и мир, позабывший о взаимодействии и сотрудничестве, накрыла силовая политика. В такие времена хочется услышать мнение Горбачева.

Хидэки Соэдзима: Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), подписанный вами, стал первым шагом к сокращению ядерного оружия. Как вы относитесь к аннулированию этого договора, по которому ликвидировались ракеты дальностью 500 - 5500 километров?

Михаил Горбачев: Вспомним идею договора. Она отражена в совместном заявлении, сделанном в ходе первой встречи на высшем уровне в Женеве в 1985 году: "Ядерная война недопустима. Победителя в ней не будет". Освобождение от ядерного оружия. Сейчас я молюсь об этом. Вслед за договором США и СССР пересмотрели военную доктрину, взяв курс на снижение зависимости от ядерного оружия. В сравнении с пиковым периодом холодной войны объемы ядерных вооружений сократились более чем на 80%. И Восточная, и Западная Европа уменьшили военный потенциал. В результате окончания холодной войны все получили дивиденды от мира.

- Препятствия исчезли. Какое это окажет влияние?

- Есть опасность, что время повернется вспять. США отказались ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Из-за выхода США в 2002 году был аннулирован Договор об ограничении систем противоракетной обороны. Из основополагающих соглашений осталось только одно - СНВ-III. Его судьба также под вопросом. За выходом из договора стоит стремление США освободиться от военных ограничений и получить абсолютное военное превосходство. Тем не менее в современном мире гегемония одной страны невозможна. Это - ложные цели и желания. Если возникнет нестабильность в сфере обеспечения безопасности, то в результате новой гонки вооружений вся мировая политика погрузится в анархию и непредсказуемость. Это нанесет ущерб безопасности всех стран, включая США.

- Что бы вы хотели сказать США?

- Действующий президент США заявляет: "Мы самые богатые. У нас больше всех денег. Поэтому мы будем наращивать военный потенциал". С кем США собираются воевать? Скорее всего, с Россией. Тем не менее недопустимо вновь становиться на путь новой гонки ядерного оружия. Следует избавиться от иллюзий и заняться реальной политикой. Нам нужен мир, а не разрушение нашей планеты.

- Я слышал, что поводом подписать ДРСМД стала авария на Чернобыльской АЭС.

- Этот инцидент стал поворотной точкой для истории нашей страны и всего мира. Он вскрыл проблемы СССР и напомнил о разрушительной мощи ядерной энергии и такого оружия. Мы бросили все силы на расследование причин и ликвидацию последствий, однако без большого числа жертв не обошлось. Моя жизнь разделена надвое. До ЧАЭС и после. Мы изо всех сил старались устранить последствия. Нам не был знаком ущерб от ядерного оружия, но это стало для нас хорошим уроком: с ядерным оружием нужно что-то делать.

- Через месяц после аварии вы обратились с призывом к президенту США Рональду Рейгану, предложив ему встретиться в одной из европейских столиц или в Хиросиме. Перед тем, как выбор пал на Рейкьявик.

- Я думаю, что никто не хочет второй Хиросимы. Сверхдержавы, обладающие 90% ядерного оружия, должны ответственно подойти к его ликвидации… Необходимо, чтобы мировое общественное мнение задумалось об этом. Сейчас Россия к этому готова.

- Как вы заявляете о необходимости ликвидации ядерного оружия?

- Ядерная война недопустима. Ее может начать только сумасшедший человек. Я ни разу не нажал ядерную кнопку даже во время учений, без которых не обойтись главе государства. Недавно я разослал письма лауреатам Нобелевской премии мира, в которых призвал обратиться к лидерам ядерных держав. Чтобы они вернулись к переговорам о сокращении и ликвидации ядерных вооружений. Некоторые эксперты высоко отзываются о ядерном оружии, подчеркивая, что оно защищает мир от войн. Тем не менее по крайней мере один раз мир был на краю пропасти. Кубинский кризис 1962 года. Об этом забывать нельзя.

- Что необходимо сделать прежде всего?

- Как можно быстрее возобновить диалог между Россией и США. Это касается не только проблемы ДРСМД и продления СНВ-III. Необходимо вновь обсудить проблемы мира и безопасности, а также возобновить меры, направленные на безъядерный мир. Все ядерные державы должны сделать первый шаг. Ядерное сдерживание не защитит мир от ошибок, связанных с обслуживанием ядерного оружия, и ядерного террора. Наоборот, мир подвергается постоянной опасности.

- Рекомендации по поводу текущей ситуации?

- Необходимо пользоваться фундаментом международной безопасности, заложенным после холодной войны. В особенности я хочу обратиться к конгрессменам от Республиканской и Демократической партий. К сожалению, политическая обстановка, обострившаяся за последние несколько лет, мешает американо-российскому диалогу, включая проблему ядерного оружия. Настояло время преодолеть конфронтацию между политическими партиями. Необходима новая идея, которая приведет в действие отношения между Россией и США. Немногим ранее я призвал создать негосударственный форум и привлечь к участию бывшего государственного секретаря США Джорджа Шульца (George Shultz) и экспертов из России и США. Я готовлю предложение правительствам обеих стран. Если воззрения становятся милитаристскими, это приводит к военизации политики государств. Ключ к решению проблем безопасности - политика, а не оружие. Я верю, что мы способны сделать так, чтобы мир не скатился к гонке вооружений и враждебности.

- Как вы впервые столкнулись с ядерной проблемой?

- Я тогда работал в комсомольской организации. Нашу группу собрали в офицерском здании и показали фильм о ядерных взрывах и атомной бомбе. Меня шокировала громадная мощь. Нам пояснили, что смотреть в сторону взрыва нельзя и необходимо укутаться мокрыми простынями. Несмотря на эти слова, когда фильм закончился, я сказал: "У нас есть только один путь. Сражаться за мир".

- Какова роль Японии?

- Что касается ядерного оружия, то я с Японией. Шумиха вокруг ядерного оружия началась с США. Они первые получили в свои руки ядерное оружие и на переговорах сообщили советскому руководству, что оно у них есть. США пригрозили, чтобы их уважали. Это - страстное желание обладать безумным оружием. США разработали другой вид ядерного оружия и называют его гуманным. В таком оружии вообще нет никакой гуманности. Роль и слова Японии крайне важны. Россия также согласна с тем, что нужно сократить ядерное оружие и освободиться от него.

- В то время холодная война была намного сильнее, чем сейчас. Главам СССР и США удачно удалось договориться.

- Первая встреча с президентом Рейганом прошла в Женеве. Между нами было жесткое противостояние. Я считал его настоящим ястребом. Но я ему благодарен.

- В мирном заявлении, сделанном в Хиросиме в этом году, говорится о лидерах США и СССР.

- Лично я мог бы стать примером и хочу им быть. Мои мысли о Хиросиме не изменились. Сколько погибло людей и сколько было разрушений. Моральная справедливость на стороне Японии. Потому что ее мирные города подверглись атомной бомбардировке. К вашему мнению будут прислушиваться в различных местах.

- Недавно исполнилось 30-летие встречи на Мальте. Что для вас значит окончание холодной войны?

- На Мальте мы достигли соглашения с президентом Бушем. Ближе к концу встречи я сказал ему, что хочу заявить всему миру о том, что не считаю Америку врагом. Услышав это, он поднялся и пожал мне руку, нагнувшись через стол. Буш сказал: "Мы также не считаем вас врагами". Важно было освободиться от угрозы войны. Берлинской стены больше нет. Нужно было положить конец холодной войне. Демонстранты в Восточной Германии скандировали: "Горбачев, помоги!". В то время Великобритания и Франция были против объединения Германии. Они опасались, что вновь возродится великая Германия и возрастет угроза для Европы. В Восточной Германии также рассчитывали на советские войска. Но я не ввел их, чтобы немцы смогли сами определить свое будущее.

- Запад победил в холодной войне?

- И Россия, и другие страны сыграли роль в окончании холодной войны. Победа и результаты принадлежат всем. Если вы говорите, что победил Запад, пусть будет так. Сейчас миром правят западные страны. Тем не менее пытаются ли они стать партнерами для всех? Есть ли условия для мировых лидеров, чтобы сотрудничать в глобальных масштабах? Или они хотят продолжить гонку вооружений, угрожать другим странам и давить на них? История человечества преподнесла мировому сообществу много уроков. Без морали мир, преисполненный морали, не построить. Мир - это наивысшая мораль. Именно поэтому его необходимо поддерживать.

Михаил Горбачев - родился в 1931 году. В 1985 году стал генеральным секретарем ЦК КПСС; в 1990 году - первым президентом СССР. Ушел в отставку в конце 1991 года в процессе распада СССР. В 1990 году получил Нобелевскую премию мира.

Хидэки Соэдзима (Hideki Soejima)