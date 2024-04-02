Закупать вооружение недостаточно. Нарастает проблема увольнений военных из армии (Portal Obronny, Польша)

Portal Obronny: в армиях Европы обострилась проблема нехватки личного состава

Европейские армии столкнулись с серьезной проблемой, пишет Portal Obronny. Как пополнить ряды военнослужащих и удержать тех, кто пока еще находится в строю? Делать это становится все сложнее. Хроническое недофинансирование и демографический спад дают о себе знать.

Проблемой многих европейских армий является не только агрессивная политика России, но также дефицит вооружения, снаряжения и хроническое недофинансирование, возникшее в результате многолетней политики экономии на обороне. Но есть и еще одна проблема — демографическая. Сегодня во многих европейских странах не хватает солдат. Теперь многие политики стали задумываться, как пополнить ряды армии и удержать тех, кто пока еще находится в строю.

О демографических проблемах и, как следствие, планах увеличения численности вооруженных сил во многих странах Европы мы писали уже не раз. Перед лицом российской угрозы Европа сталкивается с серьезными вызовами, касающимися как необходимости увеличения расходов на закупку вооружения и привлечения новобранцев, так и проблем с удержанием в армии действующих военных. Как пишет издание Politico в своей статье под названием "Европейские солдаты увольняются как раз тогда, когда они нужны НАТО", "странам, зависящим от профессиональных армий, необходимо сделать службу в вооруженных силах более привлекательной, а это сложно в нынешнее временя низкого уровня безработицы, жесткой конкуренции со стороны частного сектора и широкого распространения удаленного формата работы".

Не стоит себя обманывать: без хорошей рекламной кампании, пропагандирующей службу в армии, улучшения казарменной инфраструктуры, а также без привлекательного карьерного алгоритма и хорошей зарплаты найти сегодня людей, желающих надеть армейскую форму, будет трудно. Всем понятно, что служба в армии отличается от работы в какой-нибудь корпорации, армия — это служба родине в режиме нон-стоп, а не только с 9:00 до 17:00, хотя в последние годы в связи с процессом профессионализации армии и экспедиционного характера ее деятельности армейская служба в чем-то стала напоминать обычную работу. Тем не менее, проблема привлечения людей в армию и удовлетворения их запросов существует.

Как отмечают западные аналитики, в последние недели все чаще слышны тревожные сообщения о том, что в Европе заметен процесс увольнений со службы, а поскольку во многих странах призыв на срочную военную службу приостановлен, остается рассчитывать только на восполнение недостатков за счет добровольцев. Об этой проблеме недавно говорил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, который представил план "сохранения талантов", призванный стимулировать желание военнослужащих оставаться в вооруженных силах. Об интенсификации процесса отказа военных от службы свидетельствует представленный парламенту Германии отчет, согласно которому в 2023 году Бундесвер покинули около 1537 военнослужащих, в результате чего немецкая армия сократилась до 181 тысячи 514 человек. Во Франции военные стали служить в среднем на год меньше, чем раньше. В Великобритании ежегодно отмечается нехватка 1100 военнослужащих (что эквивалентно двум пехотным батальонам), хотя правительство поручило рекрутинг частной компании Capita. В армии США также наблюдается нехватка желающих служить, так что проблемы с новобранцами имеются и за океаном. Отмечается, что это связано с отсутствием конкурентной по сравнению с возможностями частного сектора заработной платы, плохими условиями быта военных нижних званий, а также ужасным медицинским обслуживанием как действующих военнослужащих, так и ветеранов. Проблемой также являются частые сообщения о сексуальном насилии в армии. Кроме того, согласно многочисленным исследованиям, американцы утратили доверие к армии как к социальному институту.

Польские военные уходят из армии

В Польше наблюдается аналогичная тенденция. Как писала в конце прошлого года газета Rzeczpospolita, в 2023 году был зафиксирован рекорд по количеству военных, решивших снять форму. Как пишет издание, "по состоянию на 1 декабря 2023 года 4 834 военнослужащих уже подали рапорты об увольнении в 2024 году (из них 4 546 человек уволилось в январе 2024 года). Согласно данным Министерства обороны Польши, на которые ссылаются журналисты, "с 1 января по 30 ноября 2023 года уволилось 8 947 профессиональных военнослужащих, из которых право на пенсию имели 62%. Кроме того, за весь 2023 год из Войск территориальной обороны РП решили уволиться до 9759 военнослужащих". То есть всего за прошлый год со службой попрощались 18706 военнослужащих. Как отмечает та же Rzeczpospolita, "для сравнения, в 2022 году ряды ВС покинули в общей сложности 15 тысяч 900 профессиональных военных и добровольцев из войск территориальной обороны". (…)

Можно предположить, что какая-то часть военных приняла такое решение из-за политики тогдашней власти, которая могла быть не по вкусу многим солдатам. Вероятно, кто-то разочаровался в военной службе, потому что представлял ее совсем иначе. Наверное, кого-то не удовлетворяла зарплата, хотя здесь ситуация понемногу улучшается (…)

Как удержать военных?

Однако, вернемся в Европу. Франция, чтобы сохранить солдат, намерена обеспечить им помощь в поиске жилья, доступе к системе здравоохранения и уходе за детьми. В Германии в прошлом году были приняты законы, призванные сделать более привлекательными условия прохождения службы. Немецкие власти также обещают военным поддержку в уходе за детьми и повышение пенсии. Мы уже писали о том, что в немецкой армии есть большая проблема с бытовыми условиями: в казармах в очень запущенном состоянии находятся душевые ванные, нет WI-FI, нет спортивных залов и даже таких вещей, как шкафы.

Как мы видим, проблемы действительно существуют, и, если власти европейских государств собираются каким-то образом их решать, им нужно позаботиться об инфраструктуре, об адекватном оснащении солдат техникой, а также о достойной зарплате. В настоящее время уже невозможно обеспечивать армию так, как это было в XIX или XX веках, сейчас совсем другие времена, совсем другое общество и совсем другие, более привлекательные условия работы на "гражданке". Нельзя также забывать о демографических проблемах, с которыми столкнулась Европа. Руководству многих стран придется серьезно задуматься о вербовке или обучении в рамках программы гражданской обороны иностранцев, чтобы и их задействовать в системе безопасности страны.

Автор: Петр Медзиньский (Piotr Miedziński)