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На Украине состоялось большое заседание военных и чиновников, посвященное производству и своевременному обеспечении ВСУ дронами различного класса. Об этом у себя в ТГ-канале сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Со слов украинского лидера, который с сегодняшнего дня, по сути, является и.о. президента, в ходе обсуждений были обновлены и детализованы планы производства БПЛА разных типов для ВСУ, начиная от FPV-дронов и заканчивая разведчиками, а также беспилотниками дальнего радиуса действия.

Кроме того, как пишет Зеленский, были приняты решения касательно упрощения поставок необходимых комплектующих для создания дронов, которые закупаются за рубежом, а также обсуждались варианты обеспечения гибкости производства, чтобы продукция ВПК могла соответствовать текущим запросам военных.

Напоследок глава киевского режима отметил, что помимо производства и поставок БПЛА в ВСУ также обсуждался проект построения комплексной системы управления средствами РЭБ, которая призвана защитить личный состава и технику от дорнов ВС РФ. С его слов, данная система уже тестируется на отдельных направлениях.

Напомним, что в российской армии также уделяют важное внимание борьбе с беспилотниками ВСУ. Для этого созданы специальные мобильные подразделения, оснащенные средствами поражения и постановки помех.

Стоит добавить, что сообщение Зеленского о большом заседании по поводу дронов для ВСУ появилось после того, как украинский журналист Бутусов обвинил главу киевского режима во лжи касательно полного обеспечения армии беспилотниками.