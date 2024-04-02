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ТАСС

В МИД ФРГ считают, что Россия усилила "дезинформирование" в Европе по теме Украины

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МИД ФРГ
МИД ФРГ.
Источник изображения: cdn.profile.ru

По словам главы департамента культуры и коммуникаций ведомства Ральфа Бесте, это "угроза, которую необходимо воспринимать всерьез"

ЛОНДОН, 1 апреля. /ТАСС/. Глава департамента культуры и коммуникаций МИД Германии Ральф Бесте выступил с утверждением, что Россия проводит в Европе "дезинформационную кампанию" по теме конфликта на Украине.

"В целом [наблюдается] рост <...> оказываемого воздействия по сравнению с тем, что мы видели ранее", - сказал он в интервью газете Financial Times. По словам чиновника, это "угроза, которую необходимо воспринимать всерьез". Согласно его версии, речь идет о якобы имеющих место попытках изменить общественное мнение в странах Запада и манипуляциях.

По оценке Бесте, Россия "продвинулась" в этом вопросе и ей трудно противостоять.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва категорически отвергает обвинения в проведении кампаний по дезинформации, озвученные участниками проходящего в Сеуле с 18 по 20 марта "саммита за демократию". Она подчеркнула, что подобные обвинения исходят от тех, "кто этой дезинформацией и занимается". 

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Страны
Германия
Россия
Украина
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