Зеленский утверждает, что конфликт на Украине привел к росту спроса на американское оружие

Война для производителя также маркетинг, отметил украинский президент

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Конфликт на Украине стал рекламной площадкой, которая стимулировала рост спроса на продукцию американских производителей оружия. С таким утверждением выступил украинский президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS.

"Это производство, мне кажется, и то, что война, как бы это ни звучало <...> для производителя, это, извините, также маркетинг. <…> На то оружие, которое производят Соединенные Штаты или дают лицензию, большой спрос. Никогда такого не было", - сказал он.

Заявление в подобном ключе, что конфликт на Украине в той или иной мере помогает западным производителям оружия, звучит не первый раз. Так, в июле 2023 года занимавший на тот момент пост министр обороны Украины Алексей Резников заявлял газете Financial Times, что боевые действия на Украине дали возможность западным партнерам протестировать свое вооружение в прямом столкновении с российским. Тогда Резников назвал Украину лучшим полигоном для мировой военной промышленности. В ноябре того же года на тот момент Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в телефонном разговоре с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном отчитывался о результатах исследований применения различных типов вооружения на Украине.