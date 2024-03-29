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Военное обозрение

«Машина сравнима с BMW, не то что древняя «Волга»: Германия поставит ВСУ новую партию БМП Marder 1A3

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Источник изображения: topwar.ru

28 марта Минобороны Германии объявило об обновленном пакете военной помощи, включающем поставку новой партии БМП Marder 1A3 украинской армии.

В нее войдут 20 единиц техники данного типа. Таким образом, общее количество переданных ВСУ немецкой стороной Marder 1A3 будет доведено до 50 машин. Их поставки продолжаются, несмотря на потери. Так, на днях одна из БМП была захвачена российскими бойцами и вывезена в тыл, пополнив большую коллекцию трофейной западной техники.

Как отмечается в издании Army Recognition, статистика с поля боя указывает на то, что минимум 11 единиц Marder 1A3 были брошены, уничтожены либо повреждены российскими войсками.

Указывается, что украинские военнослужащие оставили положительные отзывы о немецких БМП, сравнивая их со своей предыдущей техникой. На обучении в Германии один из солдат ВСУ приравнял Marder к BMW, противопоставив ее российской [советской] бронетехнике, которую он назвал «древней Волгой». Видимо, солдат в действительности понятия не имеет о «Волге», её характеристиках и возможностях.

Усиленная броневая защита Marder 1A3 рассматривается как значительное преимущество, обеспечивающее лучшую живучесть против противотанкового оружия и других угроз по сравнению с БМП-1/2, известных своей относительно тонкой броней.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
БМП-1
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