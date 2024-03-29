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Названы особенности новых бомб ФАБ-3000

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Кадр: «Лампа знаний» / YouTube
Кадр: «Лампа знаний» / YouTube.

Леонков: новые авиабомбы ФАБ-3000 разработают с учетом аэродинамики

Новые фугасные авиабомбы ФАБ-3000 будут конструировать с учетом всех аэродинамических качеств, которые позволят использовать их как планирующий боеприпас. Особенности бомбы назвал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями».

«Новая бомба будет разработана с учетом всех аэродинамических качеств, потому что ее будут использовать как планирующий боеприпас, сбрасывая с [бомбардировщика] Ту-22М3. То есть это дальние бомбардировщики, для которых такой снаряд является рабочим. Возможно, к ней добавят универсальный модуль планирования и корректировки, и тогда она полетит на 70 километров и высокоточно поразит цель», — сказал он.

Леонков подчеркнул, что изначально ФАБ-3000 использовали как свободнопадающий боеприпас — самолету-носителю приходилось пролетать непосредственно над целью во время сброса бомбы.

Авиабомба ФАБ-3000 весит больше трех тонн и содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества. Носителем базовой версии ФАБ-3000 являются дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Ранее в марте эксперт Василий Дандыкин сообщил, что ФАБ-3000 позволит уничтожать опорные пункты противника с большой эффективностью. Он допустил, что бомбу начнут применять в скором времени.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-22М
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