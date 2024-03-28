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Lenta.ru

Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

Военный эксперт Дандыкин заявил об усилении мощи ВС РФ за счет бомбы ФАБ-3000

Трехтонная российская авиабомба ФАБ-3000 нужна для уничтожения опорных пунктов противника, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он добавил, что эта бомба достаточно недорогая и при этом практически не может быть сбита.

«Трехтонная бомба нужна для того, чтобы уничтожать опорные пункты противника с большей эффективностью, — сказал Дандыкин. — Чем больше бомба, тем больше взрывчатки она может нести. Конкретно в этой — больше тонны взрывчатого вещества».

Для примера, по словам военного, в снарядах самого крупного калибра всего десятки килограммов взрывчатого вещества. В ракетах — 400-500 килограммов.

«А эта бомба фактически несбиваемая, дешевая, корректируемая. Она дает усиление мощи, при этом позволяет решать задачи с меньшими потерями. Думаю, в скором времени уже начнется применение ФАБ-3000», — заключил военный эксперт.

Ранее эксперт Forbes заявил, что использование ФАБ-3000 повысит риск для самолетов-носителей из-за посредственных аэродинамических характеристик боеприпаса. Как пишет издание, самолетам-носителям придется приближаться к линии соприкосновения, что повысит риск их поражения.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
28.03.2024 01:36
Придется одномоторный Ту-22-05(с НК-32-02) для всех ФАБ-3000,5000,10 000 ОДАБ. Раз уж нашли лекарство от украинствующего нацизма(контузия заместо массового самоубийства). Китайцы смогли с украинским АИ-222- 25 подняться на 20км.
В америке 25 лет назад секта была, общинами самоубивались с детьми, за раз было 1500чел в одной.
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