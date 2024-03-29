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В России оценили важность трофейной БМП Marder

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Фото: Fabian Bimmer / Reuters
Фото: Fabian Bimmer / Reuters.

Дандыкин: трофейная БМП Marder полезна только в модернизированной версии

Боевая машина пехоты (БМП) Marder, которая стала трофеем российских военных, — устаревшая техника, однако ее можно изучить. Важность трофея оценил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Известиями».

«Этот трофей, безусловно, важен, он будет выставлен в подмосковном парке "Патриот". Однако думаю, что это модернизированная Marder, так как эти боевые машины существуют еще с 70-х годов прошлого века. Конечно, если взять, например, американскую БМП Bradley, то в ней можно изучить больше составляющих», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что польза в изучении Marder будет только в том случае, если это модернизированная версия.

БМП Marder 1A3, которую захватили российские военные, начали выпускать в 1989 году. Эта версия отличается дополнительным комплектом бронирования. Новые элементы обеспечивают защиту лобовой части от снарядов пушек калибра 30 миллиметров и повышают стойкость крыши к поражению кумулятивными боевыми элементами кассетных боеприпасов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южной группировки войск эвакуировали первую трофейную БМП Marder с линии боевого соприкосновения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Bradley
Компании
Минoбороны РФ
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