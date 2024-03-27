Эксперт Дандыкин — о захвате БМП Marder в зоне СВО: трофей важен для ВС России

Ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «Известиям» 26 марта о преимуществах захвата боевой машины пехоты (БМП) Marder немецкого производства для Российской армии.

«Этот трофей, безусловно, важен, он будет выставлен в подмосковном парке «Патриот». Однако думаю, что это модернизированная Murder, так как эти боевые машины существуют еще с 70-х годов прошлого века. Конечно, если взять, например, американскую БМП Bradley, то в ней можно изучить больше составляющих», — сказал Дандыкин.

По его словам, польза немецкой боевой машины будет только в том случае, если это модернизированная версия.

«Но повторюсь, что эта машина — прошлый век. К тому же немцы сейчас по большому счету в развитии бронетехники, скажем так, не на первых ролях», — резюмировал эксперт.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российские военные провели операцию по эвакуации с линии боевого соприкосновения трофейной БМП Marder. Трофей немецкого производства весит более 30 т.

Ранее, 19 марта, издание Kyiv Post со ссылкой на бывшего американского офицера Майка Ридмюллера сообщило, что лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий в боевых действиях на Украине. По его словам, разумнее было бы тратить средства не на танки, а на беспилотники, артиллерию, а также на БМП «Брэдли» или CV90.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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