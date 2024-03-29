Войти
Lenta.ru

Полковник раскрыл значение перехвата уникального украинского крыла-камикадзе

205
0
0
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters.

Полковник в отставке Матвийчук: перехват крыла-камикадзе ВСУ поможет его сбивать

Перехват Вооруженными силами (ВС) России уникального украинского крыла-камикадзе поможет в будущем ограничить работу таких аппаратов, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил значение дрона в руках российских военных.

По словам специалиста, Киев испытывает проблемы с финансированием. Поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют аппараты, изготовленное кустарным способом.

«Крыло это состоит из полипропилена и пластика. Поэтому радиолокационной станции его тяжело увидеть. Нам получение крыла-камикадзе поможет. Дело в том, что в любом случае какие-то электронные металлические наполнения в этом изобретении есть. Конечно же, наши инженеры подумают, как сделать так, чтобы они не работали, когда буду подлетать к нашему переднему краю обороны», — объяснил Матвийчук.

Ранее российские военнослужащие в Луганской народной республике (ЛНР) заполучили уникальное украинское крыло-камикадзе, изготовленное кустарным способом. Беспилотник использовался для ударов по Белгороду и близлежащим нефтеперерабатывающим заводам. Для навигации аппарат использовал американский датчик GPS. В качестве поражающих элементов беспилотник переносил пластит. Необычный беспилотник планируют передать специалистам на изучение.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
GPS
БПЛА
Похожие новости
16.08.2011
ГЛОНАСС миллиметровой точности
11.07.2011
Будущее за беспилотными самолетами
28.02.2011
Чем белорусы защищают Родину?
24.02.2009
Aero India 2009
09.10.2008
Новое оружие будет!
28.08.2008
Военная тайна. Оборонные расходы растут, а обороноспособность страны падает
18.08.2008
Техника войны. О вооружении, использованном в грузино-осетинском конфликте
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 06:58
  • 10
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 29.03 04:24
  • 438
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.03 03:34
  • 4
Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы
  • 28.03 22:28
  • 1
Заявления Генерального прокурора России о деприватизации предприятий ОПК
  • 28.03 20:03
  • 2682
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.03 18:33
  • 2
Источник сообщил об успешном применении ВС РФ перспективных "прыгающих мин" в зоне СВО
  • 28.03 16:17
  • 0
Force de Frappe. Франция перебрасывает истребители Rafale в Румынию
  • 28.03 15:34
  • 1
Представлен модуль акустической разведки, находящий беспилотники по звуку
  • 28.03 13:54
  • 5
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 28.03 10:12
  • 1
В США вспомнили о советском атомолете
  • 28.03 10:06
  • 62
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.03 10:05
  • 1
Клинцевич рассказал о запускаемых со «Смерча» российских бомбах
  • 27.03 19:52
  • 1
Генпрокурор рассказал, как боевую технику ремонтировали контрафактом
  • 27.03 15:15
  • 454
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.03 15:00
  • 10
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У