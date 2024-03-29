Войти
Lenta.ru

Российские военные заполучили уникальное украинское крыло-камикадзе

217
0
0
Кадр: Telegram-канал «RT на русском»
Кадр: Telegram-канал «RT на русском».

RT: российские военные заполучили уникальное украинское крыло-камикадзе

Российские военнослужащие в Луганской народной республике (ЛНР) заполучили уникальное украинское крыло-камикадзе, изготовленное кустарным способом из фанеры и пенопласта. Кадры с необычным беспилотником в своем Telegram-канале опубликовал российский телеканал RT.

Беспилотник использовался для ударов по Белгороду и близлежащим нефтеперерабатывающим заводам. Для навигации аппарат использовал американский датчик GPS. В качестве поражающих элементов беспилотник переносил пластит.

Как рассказал военкору RT Владу Андрице командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов, ранее такие беспилотники не сбивались. По словам командира, аппарат отличает большая дальность полета, размах крыльев (2,5 метра) и дешевизна изготовления.

Необычный беспилотник планируют передать специалистам на изучение.

Ранее ТАСС со ссылкой на ролик Минобороны России сообщил, что российские инженеры в зоне специальной военной операции могут перепрошивать трофейные украинские FPV-дроны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
GPS
БПЛА
Похожие новости
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
13.06.2013
Китай готов к большой войне
16.08.2011
ГЛОНАСС миллиметровой точности
11.07.2011
Будущее за беспилотными самолетами
09.10.2008
Новое оружие будет!
28.08.2008
Военная тайна. Оборонные расходы растут, а обороноспособность страны падает
18.08.2008
Техника войны. О вооружении, использованном в грузино-осетинском конфликте
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 06:58
  • 10
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 29.03 04:24
  • 438
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.03 03:34
  • 4
Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы
  • 28.03 22:28
  • 1
Заявления Генерального прокурора России о деприватизации предприятий ОПК
  • 28.03 20:03
  • 2682
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.03 18:33
  • 2
Источник сообщил об успешном применении ВС РФ перспективных "прыгающих мин" в зоне СВО
  • 28.03 16:17
  • 0
Force de Frappe. Франция перебрасывает истребители Rafale в Румынию
  • 28.03 15:34
  • 1
Представлен модуль акустической разведки, находящий беспилотники по звуку
  • 28.03 13:54
  • 5
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 28.03 10:12
  • 1
В США вспомнили о советском атомолете
  • 28.03 10:06
  • 62
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.03 10:05
  • 1
Клинцевич рассказал о запускаемых со «Смерча» российских бомбах
  • 27.03 19:52
  • 1
Генпрокурор рассказал, как боевую технику ремонтировали контрафактом
  • 27.03 15:15
  • 454
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.03 15:00
  • 10
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У