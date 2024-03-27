Войти
Lenta.ru

«Орнитологи» из зоны СВО рассказали о перепрошивке украинских FPV-дронов

120
0
0
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters.

«Орнитологи»: инженеры в зоне СВО могут перепрошивать украинские FPV-дроны

Российские инженеры в зоне специальной военной операции (СВО) могут перепрошивать трофейные украинские FPV-дроны, говорится в распространенном Минобороны России видео. На соответствующий ролик обратил внимание ТАСС.

На видео рассказывается об операторах FPV-дронов подразделений беспилотников 5-й общевойсковой армии группировки войск Восток из Приморья, которые действуют на южнодонецком направлении. Свой взвод бойцы называют «Орнитологи», поскольку занимаются «птичками» — FPV-дронами.

По словам инженера с позывным Ноябрь, в настоящее время на линии соприкосновения идет война дронов и средств радиоэлектронной борьбы, а российским операторам неоднократно удавалось перехватывать управление украинскими дронами. «Мы много раз их сажали. У них тоже "птички" хорошие, иногда используем их. Перепрошил и полетел дальше», — сказал Ноябрь.

Инженер добавил, что российские дроны оснащены системой самоликвидации, которая не позволяет их использовать украинской стороне.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что российские военные применили FPV-дрон с необычной компоновкой для атаки украинских позиций. Беспилотник оснащен V-образным хвостовым оперением, крылом в задней части корпуса и двумя двигателями на переднем горизонтальном оперении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.07.2008
Многозначительная улыбка главкома российских ВВС. Американцы его по-своему порадовали Александра Зелина
01.07.2008
«РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ. НИЖНИЙ ТАГИЛ 2008» («RUSSIAN EXPO ARMS – 2008») и «ОБОРОНА И ЗАЩИТА 2008» («RUSSIAN DEFENCE EXPO 2008»)
30.05.2008
"Я не считаю РСК "МиГ" проблематичной". Глава "МиГа" о вхождении в объединенную корпорацию и перспективах российских самолетов на мировых рынках
21.05.2008
18 мая завершил свою работу Международный салон «Комплексная безопасность» (ISSE-2008)
28.08.2007
"МАКС-2007": новинки, сюрпризы, рекорды
11.05.2007
БЛИЖЕ И БЛИЖЕ К ЗЕМЛЕ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО АВИАПРОМУ, НО И КРЕСТЬЯНАМ
05.10.2006
Космическая оборона России возрождается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.03 02:04
  • 381
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.03 01:54
  • 5
Экс-глава ЦРУ призвал предоставить ВСУ вооружения для атак на Крымский мост
  • 26.03 20:46
  • 106
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 26.03 19:29
  • 1
БПЛА Китая: высотный разведывательный WZ-7
  • 26.03 19:25
  • 12
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 26.03 19:22
  • 1
«Уничтожат цели за пределами видимости»: Индия намерена оснастить танки Т-72/90 барражирующими боеприпасами
  • 26.03 19:18
  • 4
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 26.03 19:06
  • 7
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 26.03 16:29
  • 4
"Из пушек по воробьям не стреляют": применила ли Россия гиперзвуковую ракету «Циркон» на Украине?
  • 26.03 15:44
  • 15
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 26.03 15:17
  • 1
Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие
  • 26.03 13:23
  • 1
От Phantom до F-16: Греция распродаёт парк устаревших истребителей
  • 26.03 13:15
  • 12
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 26.03 12:19
  • 7
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 26.03 11:42
  • 4142
Оценка Советского периода в истории России.