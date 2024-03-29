Мелони рассказала, что сообщила Макрону о своем несогласии с его словами о НАТО на Украине

Премьер-министр Италии отметила, что нужно быть осторожными с тональностью

РИМ, 28 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила в интервью телеканалу Rete4, что сказала президенту Франции Эмманюэлю Макрону о своем несогласии с его словами о возможном направлении войск НАТО на Украину.

"Я не разделяю слов Макрона и сказала ему об этом. Нужно быть осторожными с тональностью. И нужно быть внимательными к тому, как эти вещи подаются и передаются", - отметила она. При этом глава итальянского правительства указала, как обсуждения на саммите ЕС готовности служб гражданской защиты к кризисным ситуациям породили заголовки в итальянских СМИ о "подготовке Европы к войне". "Речь шла исключительно о службе гражданской защиты и координированных действиях", - пояснила она.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран-участниц встречи заявили, что не планируют направлять войска на Украину.

И сама Мелони, и глава МИД Италии Антонио Таяни ранее уже заявляли, что Рим не рассматривает такую перспективу, в которой видит потенциальную эскалацию, стараясь, наоборот, ее избегать любой ценой.