Войти
Lenta.ru

БПЛА «Элерон-7» впервые применили на учениях РВСН

198
0
0
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС.

МО РФ: БПЛА «Элерон-7» впервые применили на учениях РВСН для обнаружения ДРГ

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Элерон-7» впервые применили в ходе командно-штабных учений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) для обнаружения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом со ссылкой на Минобороны России (МО РФ) сообщает ТАСС.

Беспилотники использовались в Иркутской области на маршрутах боевого патрулирования подвижных ракетных комплексов «Ярс». «Впервые на учениях задействован БПЛА самолетного типа "Элерон-7", который обладает улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущими моделями», — заявили в военном ведомстве.

Там уточнили, что использование БПЛА, согласно плану учений, позволило в режиме прямого видеосигнала обнаружить ДРГ, проводящую минирование маршрутов движения колонн ракетных комплексов.

Ранее агентство со ссылкой на МО РФ сообщило, что в ходе проверки Иркутского соединения планируется отработка маскировки подвижных грунтовых ядерных ракетных комплексов «Ярс» и противодействия воздушной разведке противника.

В октябре 2023 года представитель предприятия «Эникс» Сергей Васьков рассказал РИА Новости, что российский разведывательный дрон «Элерон-7» модернизировали с учетом опыта его применения в ходе специальной военной операции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Эникс
Проекты
БПЛА
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
24.12.2014
Год армейских свершений
22.12.2014
Шойгу: оснащенность Российской армии современным оружием и техникой за год выросла на 7%
15.09.2014
Начальник российского Генштаба - об основных задачах развития армии
23.12.2013
«Сармат» на смену «Воеводе»
28.03.2012
Военная мощь России
19.09.2011
Договор РСМД под прицелом ЕвроПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 06:58
  • 10
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 29.03 04:24
  • 438
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.03 03:34
  • 4
Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы
  • 28.03 22:28
  • 1
Заявления Генерального прокурора России о деприватизации предприятий ОПК
  • 28.03 20:03
  • 2682
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.03 18:33
  • 2
Источник сообщил об успешном применении ВС РФ перспективных "прыгающих мин" в зоне СВО
  • 28.03 16:17
  • 0
Force de Frappe. Франция перебрасывает истребители Rafale в Румынию
  • 28.03 15:34
  • 1
Представлен модуль акустической разведки, находящий беспилотники по звуку
  • 28.03 13:54
  • 5
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 28.03 10:12
  • 1
В США вспомнили о советском атомолете
  • 28.03 10:06
  • 62
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.03 10:05
  • 1
Клинцевич рассказал о запускаемых со «Смерча» российских бомбах
  • 27.03 19:52
  • 1
Генпрокурор рассказал, как боевую технику ремонтировали контрафактом
  • 27.03 15:15
  • 454
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.03 15:00
  • 10
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У