МО РФ: БПЛА «Элерон-7» впервые применили на учениях РВСН для обнаружения ДРГ

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Элерон-7» впервые применили в ходе командно-штабных учений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) для обнаружения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом со ссылкой на Минобороны России (МО РФ) сообщает ТАСС.

Беспилотники использовались в Иркутской области на маршрутах боевого патрулирования подвижных ракетных комплексов «Ярс». «Впервые на учениях задействован БПЛА самолетного типа "Элерон-7", который обладает улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущими моделями», — заявили в военном ведомстве.

Там уточнили, что использование БПЛА, согласно плану учений, позволило в режиме прямого видеосигнала обнаружить ДРГ, проводящую минирование маршрутов движения колонн ракетных комплексов.

Ранее агентство со ссылкой на МО РФ сообщило, что в ходе проверки Иркутского соединения планируется отработка маскировки подвижных грунтовых ядерных ракетных комплексов «Ярс» и противодействия воздушной разведке противника.

В октябре 2023 года представитель предприятия «Эникс» Сергей Васьков рассказал РИА Новости, что российский разведывательный дрон «Элерон-7» модернизировали с учетом опыта его применения в ходе специальной военной операции.