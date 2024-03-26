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В России отработают маскировку ядерных ракет

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости.

МО РФ: в ходе проверки Иркутского соединения отработают маскировку «Ярсов»

В ходе проверки Иркутского соединения планируется отработка маскировки подвижных грунтовых ядерных ракетных комплексов «Ярс» и противодействие воздушной разведке противника. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

Целью осуществляемой командованием Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проверки называется оценка состояния дел и боеготовности соединения, что планируется сделать в рамках командно-штабного учения.

Всего в мероприятии будет задействовано более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц военной техники.

Ранее официальный представитель Пентагона сообщил, что Россия проинформировала США об учебном пуске межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс».

Соответствующий пуск был выполнен 1 марта с космодрома Плесецк расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения.

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Страны
Россия
США
Продукция
РС-24 Ярс
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Военные учения
Плесецк
Ядерный щит
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